У Тибеті стався землетрус магнітудою 7,1: загинули щонайменше 9 людей

Про це повідомляє CNN.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,1 стався о 9:05 за місцевим часом і супроводжувався кількома афтершоками.

Експерти встановили, що епіцентр землетрусу був високо на віддаленому Тибетському плато поблизу Гімалайського кордону з Непалом.

Унаслідок землетрусу загинули щонайменше 9 людей. Також зафіксовано обвалення сельських будинків.