У Тибеті стався землетрус магнітудою 7,1: загинули щонайменше 9 людей
Уранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера. Внаслідок цього загинули щонайменше 9 людей
Про це повідомляє CNN.
Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,1 стався о 9:05 за місцевим часом і супроводжувався кількома афтершоками.
Експерти встановили, що епіцентр землетрусу був високо на віддаленому Тибетському плато поблизу Гімалайського кордону з Непалом.
Унаслідок землетрусу загинули щонайменше 9 людей. Також зафіксовано обвалення сельських будинків.
17 грудня у столиці Вануату Порт-Вілі стався землетрус магнітудою 7,4 бала, який пошкодив будівлі та автомобілі, загинула щонайменше одна людина.
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