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У Тибеті стався землетрус магнітудою 7,1: загинули щонайменше 9 людей

Катерина Єсікова
7 січня, 2025 вiвторок
06:11
Світ Землетрус

Уранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера. Внаслідок цього загинули щонайменше 9 людей

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,1 стався о 9:05 за місцевим часом і супроводжувався кількома афтершоками.

Експерти встановили, що епіцентр землетрусу був високо на віддаленому Тибетському плато поблизу Гімалайського кордону з Непалом.

Унаслідок землетрусу загинули щонайменше 9 людей. Також зафіксовано обвалення сельських будинків.

  • 17 грудня у столиці Вануату Порт-Вілі стався землетрус магнітудою 7,4 бала, який пошкодив будівлі та автомобілі, загинула щонайменше одна людина.

Теги:
Новини
Китай
землетрус
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