Біля узбережжя Вануату стався землетрус магнітудою 7,4: загинула людина, пошкоджено посольство США

Про це повідомляє Reuters.

Державна телерадіокомпанія Вануату VBTC показала кадри, на яких видно розбиті автомобілі через обвал будівлі. Телекомпанія повідомила, що одна людина опинилася в пастці під завалами.

Інші кадри у соціальних мережах показують вибиті вікна і зруйновані бетонні колони будівлі, в якій розташовані іноземні представництва, зокрема посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії.

Поліція повідомила про щонайменше одну загиблу людину, також є постраждалі.

"Я бачив трьох серйозно поранених людей на каталках, які чекали на лікування. Місто зазнало значних руйнувань. У нас є будівля, яка перетворилася на млинець», - сказав журналіст Мак Геррі.