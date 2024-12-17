Біля узбережжя Вануату стався землетрус магнітудою 7,4: загинула людина, пошкоджено посольство США
17 грудня у столиці Вануату Порт-Вілі стався землетрус магнітудою 7,4 бала, який пошкодив будівлі та автомобілі, загинула щонайменше одна людина
Про це повідомляє Reuters.
Державна телерадіокомпанія Вануату VBTC показала кадри, на яких видно розбиті автомобілі через обвал будівлі. Телекомпанія повідомила, що одна людина опинилася в пастці під завалами.
Інші кадри у соціальних мережах показують вибиті вікна і зруйновані бетонні колони будівлі, в якій розташовані іноземні представництва, зокрема посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії.
Поліція повідомила про щонайменше одну загиблу людину, також є постраждалі.
"Я бачив трьох серйозно поранених людей на каталках, які чекали на лікування. Місто зазнало значних руйнувань. У нас є будівля, яка перетворилася на млинець», - сказав журналіст Мак Геррі.
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