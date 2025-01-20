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Головна Суспільство "Євросолідарність": фейк про Севморзавод - така ж цинічна вигадка, як історії про "вбитого брата", "заробляння на війні" чи "Липецьку фабрику"

"Євросолідарність": фейк про Севморзавод - така ж цинічна вигадка, як історії про "вбитого брата", "заробляння на війні" чи "Липецьку фабрику"

20 січня, 2025 понедiлок
23:37
Суспільство Європейська Солідарність

Партія "Європейська Солідарність" заявила, що медіаресурси Андрія Портнова, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука та підконтрольні голові Офісу президента Андрію Єрмаку телеграм-канали синхронно розповсюдили фейк про Севморзавод у Севастополі, який колись належав Петру Порошенку

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Про це йдеться у заяві на сайті партії.

"Насправді це підприємство стало одним із перших, які окупанти націоналізували після анексії Криму, ще в той час, коли в самій росії крутилися аж гуло і "Свати", і "Слуга народу". До 31 грудня 2014 року всі українські бізнеси в тимчасово окупованому Криму мали перереєструватися "відповідно до російського законодавства". Оскільки підприємство Порошенка цього не зробило, воно було націоналізоване вже наприкінці лютого. Відповідно абсурдним є твердження про якусь "сплату податків" - раз воно не було зареєстрованим в Росії", - йдеться у заяві.

"Євросолідарність" наголосила, що фейк про Севморзавод неодноразово спростовували ще з часів виборчої кампанії 2019 року.

"Фейк про Севморзавод народився ще в розпал виборчої кампанії 2019 року і неодноразово спростовувався, як і цинічні вигадки про "вбитого брата", "розп'ятого хлопчика", "заробляння на війні" чи "Липецьку фабрику". По темі Севастополя юристи готують відповідні позови, але важливим є політичний аспект цієї кампанії", - заявила партія.

Опозиціонери звинуватили владу в підготовці атаки на єдність у країні і прагненні знайти приводи для запровадження санкцій проти Порошенка.

"Інформаційний шум останніх тижнів разом з тією інформацією, яку ми отримуємо із закритих джерел, не залишає жодних сумнівів у тому, що влада, відчуваючи себе у глухому куті численних проблем, готує потужну атаку на єдність всередині країни.  Наближення важких переговорів з Росією, складна ситуація на фронті, слабо прихована підготовка влади до виборів штовхає її на хибний шлях безпідставного пошуку внутрішніх ворогів, до спроби перекласти на опонентів відповідальність за власні помилки і прорахунки. В цьому контексті тиск політичного керівництва на правоохоронні органи з метою обґрунтувати будь-які санкції проти Порошенка, для яких немає жодного підгрунтя, можна розглядати і як спробу зачистки опозиції", - йдеться на сайті партії.

"Євросолідарність" попередила, що такі дії зашкодять проєкту допомоги Збройним Силам.

"У першу чергу це завдасть шкоди найбільшому меценатському проекту із підтримки Збройних Сил, а відтак і обороноздатності країни. В цьому контексті не можуть не викликати глибокої тривоги явно політично вмотивовані переслідування військових командирів, із яких хочуть зробити цапів-відбувайлів. У складній ситуації, в якій зараз перебуває Україна, єдність стає як ніколи важливою. Наш заклик до влади - зупинитися і не ухвалювати рішень, драматичність можливих наслідків яких для країни важко навіть оцінити. Ми вважали і вважаємо, що політична єдність була і залишається запорукою перемоги і слід зробити все, щоб її зберегти. І не робити нічого такого, що її руйнує", - підсумували в "Євросолідарності".

Теги:
Новини
Петро Порошенко
фейк
Європейська солідарність
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