"Євросолідарність": фейк про Севморзавод - така ж цинічна вигадка, як історії про "вбитого брата", "заробляння на війні" чи "Липецьку фабрику"
Партія "Європейська Солідарність" заявила, що медіаресурси Андрія Портнова, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука та підконтрольні голові Офісу президента Андрію Єрмаку телеграм-канали синхронно розповсюдили фейк про Севморзавод у Севастополі, який колись належав Петру Порошенку
Про це йдеться у заяві на сайті партії.
"Насправді це підприємство стало одним із перших, які окупанти націоналізували після анексії Криму, ще в той час, коли в самій росії крутилися аж гуло і "Свати", і "Слуга народу". До 31 грудня 2014 року всі українські бізнеси в тимчасово окупованому Криму мали перереєструватися "відповідно до російського законодавства". Оскільки підприємство Порошенка цього не зробило, воно було націоналізоване вже наприкінці лютого. Відповідно абсурдним є твердження про якусь "сплату податків" - раз воно не було зареєстрованим в Росії", - йдеться у заяві.
"Євросолідарність" наголосила, що фейк про Севморзавод неодноразово спростовували ще з часів виборчої кампанії 2019 року.
"Фейк про Севморзавод народився ще в розпал виборчої кампанії 2019 року і неодноразово спростовувався, як і цинічні вигадки про "вбитого брата", "розп'ятого хлопчика", "заробляння на війні" чи "Липецьку фабрику". По темі Севастополя юристи готують відповідні позови, але важливим є політичний аспект цієї кампанії", - заявила партія.
Опозиціонери звинуватили владу в підготовці атаки на єдність у країні і прагненні знайти приводи для запровадження санкцій проти Порошенка.
"Інформаційний шум останніх тижнів разом з тією інформацією, яку ми отримуємо із закритих джерел, не залишає жодних сумнівів у тому, що влада, відчуваючи себе у глухому куті численних проблем, готує потужну атаку на єдність всередині країни. Наближення важких переговорів з Росією, складна ситуація на фронті, слабо прихована підготовка влади до виборів штовхає її на хибний шлях безпідставного пошуку внутрішніх ворогів, до спроби перекласти на опонентів відповідальність за власні помилки і прорахунки. В цьому контексті тиск політичного керівництва на правоохоронні органи з метою обґрунтувати будь-які санкції проти Порошенка, для яких немає жодного підгрунтя, можна розглядати і як спробу зачистки опозиції", - йдеться на сайті партії.
"Євросолідарність" попередила, що такі дії зашкодять проєкту допомоги Збройним Силам.
"У першу чергу це завдасть шкоди найбільшому меценатському проекту із підтримки Збройних Сил, а відтак і обороноздатності країни. В цьому контексті не можуть не викликати глибокої тривоги явно політично вмотивовані переслідування військових командирів, із яких хочуть зробити цапів-відбувайлів. У складній ситуації, в якій зараз перебуває Україна, єдність стає як ніколи важливою. Наш заклик до влади - зупинитися і не ухвалювати рішень, драматичність можливих наслідків яких для країни важко навіть оцінити. Ми вважали і вважаємо, що політична єдність була і залишається запорукою перемоги і слід зробити все, щоб її зберегти. І не робити нічого такого, що її руйнує", - підсумували в "Євросолідарності".
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