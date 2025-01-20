Папа Римський в молитві перед інавгурацією Трампа побажав йому мудрості
У понеділок, 20 січня, Папа Римський Франциск побажав мудрості новообраному президенту США Дональду Трампу в традиційній молитві з нагоди інавгурації
Про це повідомляє Reuters.
У своєму зверненні понтифік, який раніше критикував антиіммігрантські висловлювання Трампа, висловив сподівання, що Бог наділить його "мудрістю, силою та захистом" під час виконання президентських обов'язків.
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"Я сподіваюся, що під вашим керівництвом американський народ процвітатиме і завжди прагнутиме будувати більш справедливе суспільство, в якому не буде місця для ненависті, дискримінації або виключення", - зазначив Папа Римський, звертаючись до Трампа.
Папа Франциск, який очолює Католицьку церкву з 2013 року, в останні роки не раз відкрито критикував політику Трампа. Зокрема, він вказав на "ганьбу" ідеї новообраного президента посилити імміграційні обмеження в США, які, на його думку, можуть примусити бідних мігрантів "платити за неоплаченими рахунками".
- Дональд Трамп напередодні інавгурації виступив із промовою, в якій згадав про Україну, ситуацію на Близькому Сході, проблеми нелегальної міграції та відновлення роботи соцмережі TikTok у Сполучених Штатах
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