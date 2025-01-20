OSINT FOR UKRAINE подала до МКС звернення щодо відповідальності російських посадовців за викрадення українських дітей
17 січня OSINT FOR UKRAINE подала до Міжнародного кримінального суду (МКС) офіційне звернення згідно зі статтею 15 Римського статуту і представила докази геноциду шляхом примусового переміщення українських дітей до Росії
Про це повідомляє пресслужба фундації.
"Це звернення підкреслює важливу роль управлінців середньої ланки менеджменту у здійсненні цих злочинів і закликає до притягнення їх до відповідальності разом із уже звинуваченими високопоставленими порушниками", - зазначили у проєкті.
Звернення стосується оперативних співробітників, пособників схем:
- Олексій Петров: радник уповноваженої з прав дитини, який бере
участь в організації переміщення дітей.
- Олексій Газарян: керівник офісу уповноваженої з прав дитини, який
керує виконанням цих політик.
- Анна Кузнецова: Попередня уповноважена з прав дитини, яка
допомогла розробити основу для широкомасштабного переміщення дітей.
- Андрій Воробйов і Андрій Чібіс: губернатори областей, які сприяли
цьому переміщенню і підтримували відповідні політики.
OSINT FOR UKRAINE зібрала докази, зокрема різні види цифрових ресурсів, використовуючи методи розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).
"Ці докази демонструють системну природу злочинів і намір знищити українську національну ідентичність, що відповідає визначенню геноциду згідно зі статтею 6(е) Римського
статуту", - зауважили в організації.
Звернення закликає Прокурора МКС:
- розслідувати роль зазначених вище порушників середньої ланки менеджменту у здійсненні незаконного переміщення дітей, в якому присутні елементи геноциду згідно зі статтею 6(е) Римського статуту;
- видати ордери на арешт для обов’язкового притягнення цих осіб до відповідальності та попередження подальших злочинів;
- використати докази OSINT для зміцнення справи проти президента Російської Федерації Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини при президентові Марії Львової-Бєлової.
"OSINT FOR UKRAINE прагне притягнути до відповідальності всіх порушників, від високопоставлених керівників до оперативних співробітників. Притягнення до відповідальності на кожному рівні надзвичайно важливе для забезпечення справедливості щодо жертв і попередження подальших тяжких злочинів", - резюмували у пресслужбі.
Ордер на арешт російських високопосадовців
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
Відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.
Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
Прокуратура Південно-Африканської Республіки отримала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна: його могли арештувати у разі приїзду до ПАР.
Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.
Однак, 19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходитиме 22-24 серпня в ПАР, Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".
27 липня у Росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.
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