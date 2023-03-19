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Головна війна з Росією "Світ розуміє, що відбувається": Зеленський про міжнародну підтримку та ордер МКС на арешт Путіна

"Світ розуміє, що відбувається": Зеленський про міжнародну підтримку та ордер МКС на арешт Путіна

19 березня, 2023 неділя
21:45
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу

Про це він заявив 19 березня у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що цей тиждень, що минає, приніс Україні вагомий правовий результат. Мовиться про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна.

"Це - поворотний момент. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності. Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину…", - наголосив президент України.

Він додав, що цього тижня благодійна платформа United24 перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків. Їх з понад сотні країн світу внесли тисячі людей, які допомагають купувати необхідне для українських військових, лікарень, інфраструктур.

"Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо й шляхетно борються наші люди", - сказав Зеленський.

Президент України також відзначив українських піро- та вибухотехніків, які обстежили понад 100 тис. га території країни та знешкодили понад 400 тис. ворожих снарядів. Окремо він подякував і низці піротехніків Державної служби надзвичайних ситуацій та вибухотехніків поліції, а також відзначив саперів з Нацгвардії України.

"Вигнати окупанта, очистити нашу землю від усіх слідів держави-зла, покарати терористів - це наші завдання. Завдання, які ми виконаємо", - підсумував Зеленський.

  • 19 березня президент Володимир Зеленський подякував відомій поетесі Ліні Костенко за її внесок в українську культуру і незламну шляхетність.
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
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