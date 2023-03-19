Зеленський привітав Ліну Костенко з днем народження

Про це він написав у telegram.

"Сьогодні день народження легенди української поезії Ліни Костенко. Іноді гіркі, але влучні слова поетеси описують біль і водночас силу українців. Дякуємо за ваш внесок в українську культуру і за незламну шляхетність", - підкреслив він.

Він також процитував один з її віршів:

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те".

Також у себе в telegram привітав поетесу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Легенді Ліні Костенко 93 роки. Взірець романтики, ніжності, сили та духовності. Її внесок в культуру нації неможливо переоцінити", - написав він.

Окрім цього, Ткаченко побажав поетесі здоров‘я та сил, щоб далі творити "нашу культурну історію".