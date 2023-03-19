Зеленський привітав Ліну Костенко з днем народження
Президент Володимир Зеленський подякував відомій поетесі Ліні Костенко за її внесок в українську культуру і незламну шляхетність
Про це він написав у telegram.
"Сьогодні день народження легенди української поезії Ліни Костенко. Іноді гіркі, але влучні слова поетеси описують біль і водночас силу українців. Дякуємо за ваш внесок в українську культуру і за незламну шляхетність", - підкреслив він.
Він також процитував один з її віршів:
"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те".
Також у себе в telegram привітав поетесу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Легенді Ліні Костенко 93 роки. Взірець романтики, ніжності, сили та духовності. Її внесок в культуру нації неможливо переоцінити", - написав він.
Окрім цього, Ткаченко побажав поетесі здоров‘я та сил, щоб далі творити "нашу культурну історію".
- Ліна Костенко цьогоріч святкує свій вже 93-й день народження. Видатна авторка створила неймовірно багато потужної вдумливої поезії, яка в різні періоди надихає та підтримує українців.
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