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Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна

21 липня, 2023 п'ятниця
20:56
Світ Путін

Прокуратура Південно-Африканської Республіки отримала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна: його можуть арештувати у разі приїзду до ПАР

Про це інформує південноафриканське видання News24.

Зазначається, що уряд ПАР визнав, що не виконав своїх міжнародних зобов’язань, відмовившись видати ордер на арешт президента Росії у випадку його в'їзду в країну. 

Документи про ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Володимира Путіна мін'юст ПАР отримав понад два місяці тому, 8 травня. Тоді ж він мав звернутися до прокуратури по національний ордер на арешт. Замість цього мін'юст звернувся до МКС для консультацій. 

Видання вказує, що прокуратура звернулася до суду, щоб зобов'язати уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде до ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень. Після заяви про те, що російський президент не буде присутній на саміті наживо, прокуратура попросила суд дозволити виконати ордер на арешт Путіна у будь-який час, коли він приїде до ПАР. Уряд на це погодився.

Крім цього, Вищий суд Гаутенга в Преторії підтвердив, що міністерство юстиції ПАР направило ордер на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення Шаміле Батохі.

Що відомо про саміт БРІКС та арешт Путіна

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

Після цього у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Міністр закордонних справ України, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду, сказав, що "колеса справедливості крутяться", а в Human Rights Watch ордер на арешт Путіна назвали "тривожним дзвінком" для тих, хто вчиняє зловживання або приховує їх.

Пізніше до відгуків цих країн приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду. Також президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 

Юристка Катерина Бусол вважала, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні. А згодом міністр закордонних справ Серій Лавров заявив, що планує відвідати нараду глав МЗС країн БРІКС у ПАР 1-2 червня.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. 

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходитиме 22-24 серпня в ПАР, Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".

Росія
Володимир Путін
Африка
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