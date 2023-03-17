Еспресо зібрало реакції української і світової спільноти на рішення Міжнародного кримінального суду

"Колеса справедливості крутяться: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове переміщення українських дітей. Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини", – написав у твіттері очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Організація Human Rights Watch у п'ятничній заяві назвала рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Путіна "тривожним дзвінком для інших, хто вчиняє зловживання або приховує їх".

"Це великий день для багатьох жертв злочинів, скоєних російськими військами в Україні з 2014 року. Завдяки цим ордерам на арешт Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна в розшук і зробив перший крок, щоб покласти край безкарності, яка надихнула злочинців у російській війні. проти України занадто довго", – цитує CNN Балкіса Джарра, заступника директора з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch.

"Ордери надсилають чітке повідомлення про те, що віддача наказів вчиняти серйозні злочини проти цивільних осіб або терпимість до них може призвести до тюремної камери в Гаазі. Ордери суду є тривожним дзвінком для інших, які вчиняють зловживання або прикривають їх, що їхній день у суді може настати, незалежно від їх рангу чи посади", – сказав Джарра.

"Заслужена слава Путіна. Я впевнений, що це може вплинути на підхід Сі до свого "друга" під час візиту. Ідеальний час", – прокоментував рішення суду генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній Командувач армією США в Європі.

Юрист-міжнародник з прав людини та керуючий партнер Global Rights Compliance Вейн Джордаш, якого цитує "Голос Америки", заявив, що варто чекати наступних ордерів протягом наступних кількох місяців.

"Це важливий перший крок. Є розумні підстави вважати, що Путін несе відповідальність за ці воєнні злочини та багато інших. Молодці, МКС", - написав він у Twitter. А в коментарі виданню The Guardian додав: "Протягом наступних кількох місяців з’явиться більше [ордерів на арешт]. Це свого роду попереджувальний постріл. Це прокурор тільки починає справу".

Коментуючи рішення МКС, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас написала: "На крок ближче до судного дня".

"З першим ордером на арешт Путіна МКС надсилає історичний сигнал: усі звірства проти України походять від злочинної політики російських лідерів. Нагадуємо, що ніхто не застрахований, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності", – зазначила вона у твіттері.