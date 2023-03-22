Про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

Відповідаючи на запитання, чи може бути заарештовано Путіна з огляду на те, що Бразилія є членом Міжнародного кримінального суду, дипломат сказав: "У будь-кого, хто їде до країни, яка є членом МКС, можуть виникнути ускладнення, я в цьому не сумніваюся".

За його словами, Бразилія поважає і дотримується правил МКС. Також він нагадав, що його країна засудила російську агресію і підтримує територіальну цілісність України.

Варто зазначити, що членами МКС є 123 держави світу.

Бразилія здавна відзначалася тісними стосунками з Росією. Ці дві країни, а також Індія, Китай і ПАР входять до міждержавного союзу БРІКС, заснованого в 2006 році.

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

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