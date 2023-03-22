"Можуть виникнути ускладнення": Бразилія, яка є членом МКС, прокоментувала можливість арешту Путіна
У Бразилії натякнули, що президента Росії Володимира Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом
Про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.
Відповідаючи на запитання, чи може бути заарештовано Путіна з огляду на те, що Бразилія є членом Міжнародного кримінального суду, дипломат сказав: "У будь-кого, хто їде до країни, яка є членом МКС, можуть виникнути ускладнення, я в цьому не сумніваюся".
За його словами, Бразилія поважає і дотримується правил МКС. Також він нагадав, що його країна засудила російську агресію і підтримує територіальну цілісність України.
Варто зазначити, що членами МКС є 123 держави світу.
Бразилія здавна відзначалася тісними стосунками з Росією. Ці дві країни, а також Індія, Китай і ПАР входять до міждержавного союзу БРІКС, заснованого в 2006 році.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
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