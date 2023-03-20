Про це ВВС сказав Джеффрі Найс, який очолював обвинувачення у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, якого судили за військові злочини в Хорватії, Боснії та Косово в 1990-х роках.

"Він (Путін, - ред.) залишатиметься ймовірним злочинцем, доки він не постане перед судом або не буде переданий до суду та виправданий", - сказав він.

Водночас Найс уважає суд над Путіним малоймовірним, бо МКС не має повноважень заарештовувати підозрюваних без співпраці з урядом країни. Росія не є членом МКС, тобто суд, розташований у Гаазі, не має там повноважень. "Це (суд над Путіним, - ред.) здається вкрай малоймовірним, тому він залишатиметься ймовірним злочинцем до кінця свого життя", - сказав Найс.