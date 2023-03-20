Прокурор Гааги заявив, що ордер МКС на арешт Путіна діятиме до кінця його життя
Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна діятиме до кінця його життя й ускладнюватиме для нього міжнародні поїздки
Про це ВВС сказав Джеффрі Найс, який очолював обвинувачення у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, якого судили за військові злочини в Хорватії, Боснії та Косово в 1990-х роках.
"Він (Путін, - ред.) залишатиметься ймовірним злочинцем, доки він не постане перед судом або не буде переданий до суду та виправданий", - сказав він.
Водночас Найс уважає суд над Путіним малоймовірним, бо МКС не має повноважень заарештовувати підозрюваних без співпраці з урядом країни. Росія не є членом МКС, тобто суд, розташований у Гаазі, не має там повноважень.
"Це (суд над Путіним, - ред.) здається вкрай малоймовірним, тому він залишатиметься ймовірним злочинцем до кінця свого життя", - сказав Найс.
Водночас він зазначив, що ордер на арешт може вплинути на можливості Путіна подорожувати за кордон. Тепер його можуть заарештувати на території будь-якої з 123 держав-членів суду.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у насильницькій депортації українських дітей.
- У Китаї заявили, що Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна, повинен зайняти "справедливу позицію".
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