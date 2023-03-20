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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ У Китаї прокоментували виданий Гаазьким судом ордер на арешт Путіна

У Китаї прокоментували виданий Гаазьким судом ордер на арешт Путіна

20 березня, 2023 понедiлок
11:02
Світ путін

У Китаї вважають, що Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, повинен зайняти "справедливу позицію"

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, передає Sky News.

"Китай продовжуватиме відігравати об’єктивну та справедливу роль в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах", – сказав Веньбінь журналістам.

Варто зазначили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір відвідати Москву й провести переговори з Володимиром Путіним. Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів РФ та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні та шляхи обходу санкцій.

Новини
Росія
Китай
Володимир Путін
Гаазький трибунал
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