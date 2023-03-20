У Китаї прокоментували виданий Гаазьким судом ордер на арешт Путіна

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, передає Sky News.

"Китай продовжуватиме відігравати об’єктивну та справедливу роль в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах", – сказав Веньбінь журналістам.

Варто зазначили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір відвідати Москву й провести переговори з Володимиром Путіним. Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів РФ та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні та шляхи обходу санкцій.