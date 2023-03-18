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ISW прогнозує про що у Москві говоритимуть Сі Цзіньпін та Путін

18 березня, 2023 субота
04:40
Світ Путін і Сі Цзіньпін

Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів РФ та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні та шляхи обходу санкцій

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення до України.

Також голова КНР під час візиту до столиці РФ з 20 по 22 березня, ймовірно, порушить тему зацікавленості Пекіна у посередництві у переговорному врегулюванні війни в Україні, зазначають аналітики.

У Кремлі заявляють, що Путін та Сі планують підписати невказані двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ та Китаю.

"Повідомляється, що китайські компанії продавали гвинтівки, запчастини для дронів та обладнання російським організаціям, які можуть бути використані у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що китайське керівництво розглядає можливість постачання летального обладнання до Росії", - йдеться у публікації.

Експерти вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з Путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до РФ китайського обладнання.

Раніше в ISW озвучували оцінку, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та китайський лідер підписали 1 березня пакет із 16 угод, які можуть сприяти обходу російських санкцій шляхом спрямування китайських товарів через Білорусь.

"Сі також, ймовірно, прагне сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на те, щоб позиціювати Китай як неупередженого стороннього посередника у переговорах між Росією та Україною", - йдеться у звіті.

24 лютого Китай оприлюднив "широкий план мирного врегулювання" війни в Україні, що складається з 12 пунктів. На думку експертів, Сі може спробувати перетворити свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією на більші зусилля за посередництвом у цій війні.

Також у звіті зазначається, що Лукашенко підтвердив, що білоруська промисловість постачає в Росію електронні компоненти, що потенційно підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Білорусь може допомогти РФ уникнути західних санкцій.

17 березня Лукашенко заявив, що Білорусь і РФ підписали угоду про створення спільного білорусько-російського центру з розробки та виробництва фотошаблонів (проміжний товар, який використовується у виробництві інтегральних схем), що дві держави розробили перелік критично важливих електронних компонентів, і що білоруська промисловість вже почала постачати деяку мікроелектроніку російським підприємствам.

В ISW оцінювали, що Білорусь може сприяти ухиленню РФ від санкцій, і що Китай може таємно передавати товари та/або обладнання до Росії через Білорусь.

Державний департамент США наклав санкції на кілька додаткових білоруських оборонних організацій і посилив чинний експортний контроль до Білорусі станом на 24 лютого 2023 року, але ці санкції можуть бути недостатньо всеосяжними, щоб перешкодити Білорусі надсилати РФ електронні компоненти, які використовуються в системах озброєнь та інших технологіях подвійного призначення, йдеться у публікації.

Росія
Китай
санкції проти Росії
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
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