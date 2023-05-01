Про це пише BBC із посланням на південноафриканську газета Sunday Times.

За даними видання, влада ПАР намагається переконати Кремль відмовитися від ідеї візиту. Неназвані високопосадовці стверджують, що Преторія веде переговори з Москвою та пропонує Путіну взяти участь у саміті БРІКС за допомогою відеозв'язку. Якщо ж російський диктатор прилетить до ПАР, його доведеться заарештувати за рішенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.

"У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - сказав представник уряду ПАР.

Sunday Times також повідомляє, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.

За словами співрозмовника видання, цей комітет наразі не може знайти жодних варіантів, які б дозволили Путіну приїхати.

"Єдиний варіант, який у нас є, це участь Путіна в саміті за допомогою Teams або Zoom з Москви", - розповіло джерело.

Виконання рішень МКС є обов'язковим для країн, які підписали Римський статут.

Саміт БРІКС відбудеться у Південній Африці у серпні 2023 року.