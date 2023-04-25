Таке рішення ухвалила владна партія Африканський національний конгрес (АНК), яка має більшість у парламенті, заявив президент країни Сиріл Рамафоса, пише "Радіо Свобода".

"Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій", – сказав президент ПАР.

Для виходу країни з Міжнародного кримінального суду рішення має затвердити парламент, у якому Африканський національний конгрес має більшість.

"Ми як уряд усвідомлюємо свої юридичні зобов’язання», – речник президента ПАР Вінсент Магвеня.

Раніше влада ПАР повідомила, що проведе консультації з Росією через ситуацію з можливим візитом Володимира Путіна на саміт БРІКС, який відбудеться у ПАР у серпні. У Кремлі після видачі ордера на арешт Путіна говорили, що рішення про його поїздку на саміт поки що немає.