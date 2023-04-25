"Через упередженість": ПАР оголосила про вихід із Міжнародного кримінального суду
Південно-Африканська Республіка вийде з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна
Таке рішення ухвалила владна партія Африканський національний конгрес (АНК), яка має більшість у парламенті, заявив президент країни Сиріл Рамафоса, пише "Радіо Свобода".
"Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій", – сказав президент ПАР.
Для виходу країни з Міжнародного кримінального суду рішення має затвердити парламент, у якому Африканський національний конгрес має більшість.
"Ми як уряд усвідомлюємо свої юридичні зобов’язання», – речник президента ПАР Вінсент Магвеня.
Раніше влада ПАР повідомила, що проведе консультації з Росією через ситуацію з можливим візитом Володимира Путіна на саміт БРІКС, який відбудеться у ПАР у серпні. У Кремлі після видачі ордера на арешт Путіна говорили, що рішення про його поїздку на саміт поки що немає.
- У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.
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