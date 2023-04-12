У ПАР вважають, що ордер МКС на арешт Путіна встромляє їм палиці в колеса
У ПАР вважають, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні
Про це заявив речник президента ПАР Вінсент Магвеня, передає The Guardian.
"Очікується, що всі глави держав візьмуть участь у саміті. Але тепер у нас є палиця в колесі у вигляді цього ордера МКС. Це диктує необхідність подальших домовленостей щодо того, як цим керувати, і ці домовленості вже ведуться. Як тільки вони будуть завершені, будуть зроблені необхідні заяви", - сказав речник президента ПАР.
Нагадаємо, що Росія, Бразилія, Індія, Китай і ПАР входять до міждержавного союзу БРІКС, заснованого в 2006 році.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
- Раніше у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Читайте також: Прокурор Гааги заявив, що ордер МКС на арешт Путіна діятиме до кінця його життя
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.07
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе