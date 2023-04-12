У ПАР вважають, що ордер МКС на арешт Путіна встромляє їм палиці в колеса

Про це заявив речник президента ПАР Вінсент Магвеня, передає The Guardian.

"Очікується, що всі глави держав візьмуть участь у саміті. Але тепер у нас є палиця в колесі у вигляді цього ордера МКС. Це диктує необхідність подальших домовленостей щодо того, як цим керувати, і ці домовленості вже ведуться. Як тільки вони будуть завершені, будуть зроблені необхідні заяви", - сказав речник президента ПАР.

Нагадаємо, що Росія, Бразилія, Індія, Китай і ПАР входять до міждержавного союзу БРІКС, заснованого в 2006 році.

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

Раніше у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

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