Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо Путін поїде в країну, яку є підписантом Римського статуту і його там не арештують, то це матиме певні наслідки. На країну, яка не виконає рішення Міжнародного суду, будуть тиснути дипломатично, або будуть залучені інші методи тиску. Однак введення військ чи інших радикальних дій не буде", - пояснила юристка.

Юристка також розповіла, що в історії були випадки невиконання рішень МКС країною, яка підписала Римський статут

"Я вважаю, що Південно-Африканська Республіка буде просити Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні. Адже вони не захочуть виконувати рішення МКС та арештувати Путіна. Можливо російська сторона й сама не захоче цього робити. Однак наразі випадки невиконання рішень МКС про арешт, на жаль, були", - додала вона.