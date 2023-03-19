Якщо Путін прибуде на саміт БРІКС до ПАР, його будуть готові заарештувати
ПАР юридично зобов’язана виконати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його можливого візиту на конференцію в серпні
Про це повідомило видання Reuters.
Південна Африка усвідомлює свої юридичні зобов'язання, заявив у неділю речник президента Сиріла Рамафоса, говорячи про візит Володимира Путіна, який планується після того, як міжнародний суд видав ордер на арешт російського лідера.
Очікується, що президент Росії Путін відвідає Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС.
"Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми будемо продовжувати взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами", - заявив прес-секретар Вінсент Магвенья.
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Хоча офіційного підтвердження візиту Путіна не було, очікується, що він відвідає 15-й саміт БРІКС, як і у 2013 році.
Зазначається, що такий візит поставив би уряд Рамафоси, який не засудив вторгнення Росії в Україну, в непевне становище після ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС) у п'ятницю.
"Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС. Південна Африка зберігає прихильність і дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирним шляхом, шляхом переговорів", - додав він.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
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