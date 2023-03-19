Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми ще до кінця не осмислили подію, яка сталась кілька днів тому. Ми не знаємо наслідків рішення Міжнародного суду видати ордер на арешт Путіна. Точно можна стверджувати, що наслідки для цієї персони будуть просто катастрофічні. Я не буду зараз говорити про юридичні наслідки, адже зараз це не має значення. Оскільки зараз Путіна ніхто не арештує. Річ у тому, що рішення МКС має більш містичне значення для Росії. Зокрема їхніх березневих бід протягом всієї історії", - пояснив Щербак.

Дипломат наголосив, що березень може стати фатальним для Росії

"Березень завжди був фатальним місяцем для російської історії. Саме в березні помер Іван Грозний. Павла I вбили в березні, в березні помер і Микола I. Таким чином можна констатувати, що Путін отримав смертний вирок. Путін, як політична та юридична постать, вмерла. Рішення МКС про арешт Путіна перетворила його на політичний труп", - додав він.