Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі, пише Укрінформ.

Він зазначив, що його країна "повністю віддана справі притягнення Росії до відповідальності за її незаконні дії в Україні".

"Сьогоднішня заява Міжнародного кримінального суду є важливим кроком для забезпечення притягнення винних до відповідальності", – сказав він, підкресливши, що під час війни були вчинені "варварські звірства, у тому числі проти дітей".

Цілком справедливо, що вони мають бути розслідувані незалежно, а винні – притягнуті до відповідальності, додав він.

Також про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Путіна та уповноваженої Марії Льовової-Бєлової за їх вірогідну участь у обурливій схемі депортації українських дітей до Росії", - заявила Жолі.

Вона наголосила, що Канада "рішуче підтримує народ України".