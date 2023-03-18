Велика Британія та Канада відреагували на рішення про ордер на арешт Путіна
Велика Британія та Канада схвалюють видачу Міжнародним кримінальним судом ООН ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової
Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі, пише Укрінформ.
Він зазначив, що його країна "повністю віддана справі притягнення Росії до відповідальності за її незаконні дії в Україні".
"Сьогоднішня заява Міжнародного кримінального суду є важливим кроком для забезпечення притягнення винних до відповідальності", – сказав він, підкресливши, що під час війни були вчинені "варварські звірства, у тому числі проти дітей".
Цілком справедливо, що вони мають бути розслідувані незалежно, а винні – притягнуті до відповідальності, додав він.
Також про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Канада вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Путіна та уповноваженої Марії Льовової-Бєлової за їх вірогідну участь у обурливій схемі депортації українських дітей до Росії", - заявила Жолі.
Вона наголосила, що Канада "рішуче підтримує народ України".
- Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС.
- Цього ж дня Рада Безпеки ООН обговорювала гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену російською війною. Делегація РФ намагалась пропхати виступ представниці "ДНР", проте Радбез відкинув цю провокацію.
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