РФ намагається зірвати засідання Радбезу ООН, вимагаючи долучити до нього представницю "ДНР", - ЗМІ
Засідання Ради Безпеки ООН, яке мало розпочатися о 21:00 за Києвом, відклали для додаткових консультацій
Як передає видання Укрінформ, про це заявив членам Радбезу постійний представник Мозамбіку при ООН Педро Коміссаріо Афонсо.
Зазначається, що за його словами, засідання відбудеться у п’ятницю трохи пізніше.
Як повідомили виданню в дипломатичних колах, Росія намагається зірвати засідання, вимагаючи участі в ньому так званого представника "ДНР" з прав людини Дар’ї Морозової.
Оскільки це процедурне питання, його можуть винести на голосування. Рішення Ради безпеки з процедурних питань вважається ухваленим, якщо за нього подано голоси 9 з 15 голосів членів Ради.
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