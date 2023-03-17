Як передає видання Укрінформ, про це заявив членам Радбезу постійний представник Мозамбіку при ООН Педро Коміссаріо Афонсо.

Зазначається, що за його словами, засідання відбудеться у п’ятницю трохи пізніше.

Як повідомили виданню в дипломатичних колах, Росія намагається зірвати засідання, вимагаючи участі в ньому так званого представника "ДНР" з прав людини Дар’ї Морозової.

Оскільки це процедурне питання, його можуть винести на голосування. Рішення Ради безпеки з процедурних питань вважається ухваленим, якщо за нього подано голоси 9 з 15 голосів членів Ради.