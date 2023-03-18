Рішення суду про ордер на арешт Путіна виправдане – це "дуже сильна позиція": Байден
Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини
Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з журналістами в Білому домі, пише The New York Times.
"Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив воєнні злочини", - зазначив Байден.
Далі президент США наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією".
При цьому він відзначив, що США не є членом МКС.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе