Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з журналістами в Білому домі, пише The New York Times.

"Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив воєнні злочини", - зазначив Байден.

Далі президент США наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією".

При цьому він відзначив, що США не є членом МКС.