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Президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС

18 липня, 2023 вiвторок
19:36
Світ Сиріл Рамафоса

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС, та прокоментував відповідний ордер

Про це пише африканське видання IOL.

Високий суд Південного Гаутенга в Йоганнесбурзі у вівторок постановив оприлюднити конфіденційне зізнання Рамафоси, яке він подав у відповідь на наказ МКС про арешт Путіна, якщо той прибуде до Південної Африки на саміт БРІКС у серпні.

Рамафоса заявив суду, що заява прокуратури була "повністю некомпетентною", і підкреслив, що Путіна мали арештувати саме у випадку, якщо той прибуде на саміт.

"На даний момент немає жодної юридичної підстави, яка могла б стати причиною для арешту та видачі президента Путіна. Кабінет міністрів визначив, що саміт БРІКС буде проведено таким чином, щоб Південна Африка дотримувалася своїх міжнародних і юридичних зобов’язань", – йдеться у заяві Рамафоси.

Президент ПАР розповів, що Росія погрожувала війною країні, у випадку, якщо Путіна арештують.

"Було б несумісно з нашою конституцією ризикувати вступити у війну з Росією. Я маю конституційні зобов’язання захищати національний суверенітет, мир і безпеку Республіки", – сказав Рамафоса.

Президент назвав "фундаментальною помилкою" припущення прокуратури, що як тільки МКС видав ордер на арешт Путіна, Південна Африка зобов'яжеться публічно оголосити, що вона заарештує президента РФ.

"Уряд знає свої зобов’язання. Він не бачить необхідності оголошувати про це публічно. Південна Африка має право конфіденційно розглядати те, як вона збирається обробити ордер", - додав Рамафоса.

Що відомо про саміт БРІКС та арешт Путіна

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

Після цього у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Міністр закордонних справ України, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду, сказав, що "колеса справедливості крутяться", а в Human Rights Watch ордер на арешт Путіна назвали "тривожним дзвінком" для тих, хто вчиняє зловживання або приховує їх.

Пізніше до відгуків цих країн приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

Також президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 

Юристка Катерина Бусол вважала, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні. А згодом міністр закордонних справ Серій Лавров заявив, що планує відвідати нараду глав МЗС країн БРІКС у ПАР 1-2 червня.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. 

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

Володимир Путін
Африка
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