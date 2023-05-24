Лавров планує відвідати в ПАР зустріч голів МЗС БРІКС
Міністр закордонних справ Серій Лавров планує відвідати нараду глав МЗС країн БРІКС у ПАР 1-2 червня
Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
Сам саміт буде проведений у серпні 2023 року, на ньому країни-учасниці планують порушити питання відмови від долара та створення спільної валюти.
Довідково. БРІКС - група найбільших за площею країн, що розвиваються. До групи входять Бразилія, Росія, Індія, КНР та ПАР. БРІКС вважається суперником блоку G7, до якого входять країни з провідними світовими економіками - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.
- Раніше влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.
- Юристка Катерина Бусол вважає, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні.
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