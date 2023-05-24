Лавров планує відвідати в ПАР зустріч голів МЗС БРІКС

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Сам саміт буде проведений у серпні 2023 року, на ньому країни-учасниці планують порушити питання відмови від долара та створення спільної валюти.

Довідково. БРІКС - група найбільших за площею країн, що розвиваються. До групи входять Бразилія, Росія, Індія, КНР та ПАР. БРІКС вважається суперником блоку G7, до якого входять країни з провідними світовими економіками - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.