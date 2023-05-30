Про це йдеться в урядовому бюлетені, опублікованому у понеділок, 29 травня.

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Вони зберуться у Кейптауні з 1 по 2 червня. Це також стосується саміту глав держав БРІКС, запланованого на 22-24 серпня, йдеться в офіційному повідомленні Департаменту міжнародних відносин та співробітництва.

У саміті, можливо, візьме участь президент Росії Володимир Путін, оголошений у розшук Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі за звинуваченнями, пов'язаними з війною Росії проти України.

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми проводимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що організуються у Південній Африці, незалежно від рівня участі", - цитує агентство Bloomberg заяву представника департаменту у вівторок, 30 травня. "Імунітети надаються конференції, а не конкретним особам. Вони призначені для захисту заходу та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".

У заяві наголошується, зазначає Bloomberg, що надання імунітету зустрічам БРІКС не скасовує "ніякого ордера, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції". З цього випливає, що й учасник зустрічі, розшукуваний МУС, приїде у країну не як учасник міжнародних самітів, то ПАР, яка підписала Римський статут, яким було засновано Міжнародний кримінальний суд, зобов'язана заарештувати його.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.