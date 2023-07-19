У ПАР заявили, що саміт БРІКС замість Путіна відвідає Лавров

Про це заявила пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоси.

"Президент Сиріл Рамафоса підтвердив готовність ПАР прийняти історичний 15-й саміт країн БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР. Це буде перший саміт БРІКС, який відбудеться особисто після появи пандемії COVID-19 і подальших глобальних обмежень", - зазначили в пресслужбі південноафриканського лідера.

Зазначається, що Рамафоса, готуючи саміт, провів низку консультацій, остання з яких відбулася ввечері 18 липня.

"За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - ідеться в повідомленні пресслужби.



Таким чином у саміті візьмуть участь президенти Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

Що відомо про саміт БРІКС

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС.