Про це пише Eyewitness News.

Після ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), з'явилися припущення, що подія могла статися в онлайн-форматі. Однак президент ПАР це заперечив.



На засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні 13 липня Рамафоса заявив, що саміт пройде в очному форматі.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом - ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі", - сказав він.

Голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу зазначив, що всі глави держав п’яти країн БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю і ПАР - відвідають серпневу зустріч. Місцем проведення обрали найбільше місто ПАР Йоганнесбург. Лідери щонайменше 22 держав вже підтвердили свою участь у саміті.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум", - наголосив Ніхалоу.

Довідково: БРІКС - група найбільших за площею країн, що розвиваються. До групи входять Бразилія, Росія, Індія, КНР та ПАР. БРІКС вважається суперником блоку G7, до якого входять країни з провідними світовими економіками - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Що відомо про саміт БРІКС та арешт Путіна

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

Після цього у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Міністр закордонних справ України, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду, сказав, що "колеса справедливості крутяться", а в Human Rights Watch ордер на арешт Путіна назвали "тривожним дзвінком" для тих, хто вчиняє зловживання або приховує їх.

Пізніше до відгуків цих країн приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

Також президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Юристка Катерина Бусол вважала, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні. А згодом міністр закордонних справ Серій Лавров заявив, що планує відвідати нараду глав МЗС країн БРІКС у ПАР 1-2 червня.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.