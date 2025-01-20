Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 20 січня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 20:00 було оголошено загрозу ударних БПЛА для Донецької та Харківської областей. Вони фіксувалися в східній частині Харківщини, а також на межі двох областей, курс південно-західний.

Станом на 20:15, як пишуть військові, дрони перебували:

у західній та центральній частинах Харківщини, курс західний

північніше Харкова, курс західний

на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний

північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний

на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний

на Сумщині, курс південний.

Безпілотник, що фіксувався у Сумській області, тримав курс на Чернігівщину.

О 22:16 російські ворожі цілі летіли:

з Сумщини, курсом на Полтавщину

з Сумщини, курсом на Чернігівщину

на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс південно-західний

на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний

на межі Дніпропетровщини та Миколаївщини, курс південно-західний

в південній частині Дніпропетровщини, курс західний

в східній частині Харківщини, курс західний.

За 5 хвилин до 23:00 ударні безпілотники перебували:

у південній частині Чернігівщини, курс західний

в південній частині Сумщини, постійно змінює напрямок

в південно-західній частині Харківщини, курс західний

в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний

на Полтавщини та Кіровоградщини, курс північний

в західній частині Дніпропетровщини, курс західний

в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний

в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний/південно-західний.

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