Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 20 січня
Увечері понеділка, 20 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники з різних напрямків
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 20:00 було оголошено загрозу ударних БПЛА для Донецької та Харківської областей. Вони фіксувалися в східній частині Харківщини, а також на межі двох областей, курс південно-західний.
Станом на 20:15, як пишуть військові, дрони перебували:
- у західній та центральній частинах Харківщини, курс західний
- північніше Харкова, курс західний
- на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний
- північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний
- на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний
- на Сумщині, курс південний.
Безпілотник, що фіксувався у Сумській області, тримав курс на Чернігівщину.
О 22:16 російські ворожі цілі летіли:
- з Сумщини, курсом на Полтавщину
- з Сумщини, курсом на Чернігівщину
- на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс південно-західний
- на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний
- на межі Дніпропетровщини та Миколаївщини, курс південно-західний
- в південній частині Дніпропетровщини, курс західний
- в східній частині Харківщини, курс західний.
За 5 хвилин до 23:00 ударні безпілотники перебували:
- у південній частині Чернігівщини, курс західний
- в південній частині Сумщини, постійно змінює напрямок
- в південно-західній частині Харківщини, курс західний
- в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний
- на Полтавщини та Кіровоградщини, курс північний
- в західній частині Дніпропетровщини, курс західний
- в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний
- в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний/південно-західний.
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