Трамп не "зіллє" Україну, бо це означатиме його поразку, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
Очільник Українсько-Американського дому, ректор American University Kyiv (США) Роман Шеремета зазначив, що якщо Трамп вирішить "злити" Україну, то всі його обіцянки можуть негативно вплинути на його репутацію
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Трамп неодноразово підкреслював свою позицію щодо України та висловлював бажання завершити війну якомога швидше. Водночас він відповідає перед своїм електоратом і докладатиме зусиль для досягнення цієї мети. Зокрема, Трамп вже зробив низку призначень, щоб здійснити певні кроки для стабілізації ситуації. Наприклад, Майкл Волц, радник Трампа, наголосив на підготовці телефонної розмови між Путіним і Трампом, а також відзначив необхідність стабілізації фронту", - зауважив Шеремета.
Очільник Українсько-Американського дому впевнений, що Трамп не "зіллє" Україну, оскільки це означатиме його поразку. Навіть якщо Трамп вирішить "злити" Україну, то Україна не погодиться на такі умови, і ніякого перемир'я не буде. Тобто всі обіцянки Трампа завершити війну за 24 години ризикують залишитися нереалізованими, що може негативно вплинути на його репутацію.
"Трамп є нарцисичною особистістю, тому не думаю, що це для нього буде вигідно. З іншого боку, Трамп буде тиснути на Україну, щоб вона погоджувалася, можливо, не з найкращими умовами", - наголосив Шеремета.
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