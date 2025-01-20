Команда Трампа рухатиметься у фарватері "плану Келлога", - політолог Денисенко
Доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко вважає, що незабаром може відбутися телефонна розмова між Трампом і Путіним
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Не вірю в якісь швидкі переговори та швидкі рішення. Впевнений, що найближчим часом відбудеться телефонна розмова між Путіним і Трампом, де сторони викладуть свої позиції щодо того, як вони бачать подальший план врегулювання. Вважаю, що також буде розмова Трампа з Зеленським. Але про якісь швидкі рішення зараз не йдеться", - зазначив Денисенко.
За словами політолога, наразі в США немає інших пропозицій, окрім уже відомого "плану Келлога". Тобто команда Трампа буде рухатися у фарватері цього плану.
"Нагадаю, що згідно з "планом Келлога" Україна не вступає до НАТО в найближчій перспективі, війна зупиняється по лінії фронту, а також створюється певна буферна зона. Саме в межах цього плану США пропонуватимуть рухатися Володимиру Путіну й Володимиру Зеленському", - припустив Денисенко.
Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 20 січня, заявив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.
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