Команда Трампа рухатиметься у фарватері "плану Келлога", - політолог Денисенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Не вірю в якісь швидкі переговори та швидкі рішення. Впевнений, що найближчим часом відбудеться телефонна розмова між Путіним і Трампом, де сторони викладуть свої позиції щодо того, як вони бачать подальший план врегулювання. Вважаю, що також буде розмова Трампа з Зеленським. Але про якісь швидкі рішення зараз не йдеться", - зазначив Денисенко.

За словами політолога, наразі в США немає інших пропозицій, окрім уже відомого "плану Келлога". Тобто команда Трампа буде рухатися у фарватері цього плану.

"Нагадаю, що згідно з "планом Келлога" Україна не вступає до НАТО в найближчій перспективі, війна зупиняється по лінії фронту, а також створюється певна буферна зона. Саме в межах цього плану США пропонуватимуть рухатися Володимиру Путіну й Володимиру Зеленському", - припустив Денисенко.