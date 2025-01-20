Трамп запропонував кандидатів на посади міністрів

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Трамп номінував Скотта Бессента з Південної Кароліни на посаду міністра фінансів.

Памела Бонді з Флориди стане генеральним прокурором, зазначив Трамп.

Міністром внутрішніх справ буде призначений Дуглас Бергум із Північної Дакоти.

На посаду міністра праці номіновано Лорі Чавес-ДеРемер з Орегону.

Дуглас Коллінз із Джорджії стане міністром у справах ветеранів.

Шон Даффі з Вісконсіна очолить Міністерство транспорту.

Міністром оборони буде призначено Пітера Гегсета із штату Теннессі.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший із Каліфорнії стане міністром охорони здоров’я та соціальних служб.

Говард Лутнік із Нью-Йорка обійме посаду міністра торгівлі.

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Лінда Макмехон із Коннектикуту стане міністром освіти.

Крісті Ноем із Південної Дакоти обійме посаду міністра внутрішньої безпеки.

Брук Роллінз із Техасу стане міністром сільського господарства.

Державним секретарем буде призначено Марко Рубіо з Флориди.

Ерік Тернер із Техасу очолить Міністерство житлового будівництва та міського розвитку.

Міністром енергетики стане Крістофер Райт із Колорадо.

Тулсі Габбард із Гаваїв очолить національну розвідку як її директор.

Джеймісон Грір із штату Меріленд буде призначений Торговим представником США у ранзі Надзвичайного і Повноважного Посла.

Келлі Лоффлер із Джорджії стане адміністратором відділу малого бізнесу.

Джон Реткліфф із Техасу очолить Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

Еліза Стефанік із Нью-Йорка стане представником США при Організації Об’єднаних Націй у ранзі Надзвичайного і Повноважного Посла та Представником США в Раді Безпеки ООН.

Також Еліза Стефанік представлятиме Сполучені Штати на сесіях Генеральної Асамблеї ООН під час перебування на посаді представника США в ООН.

Рассел Воут із Вірджинії стане директором Управління з управління та бюджету.

Лі Зелдін із Нью-Йорка обійме посаду адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища.