Кандидат у міністри фінансів США Бессент заявив, що підтримає посилення санкцій проти РФ, якщо Трамп погодить це

Про це повідомляє CNBC і The Hill.

Кандидат у міністри фінансів уточнив, що особливо посилення обмежень стосується російських нафтових компаній

"Якщо будь-які чиновники в Російській Федерації спостерігають за цим слуханням щодо підтвердження, вони повинні знати: якщо мене підтвердять і якщо президент Трамп попросить в межах своєї стратегії припинити війну в Україні, - я буду на 100% готовий до прийняття санкцій, особливо стосовно російських нафтових компаній, до рівнів, які посадять Російську Федерацію за стіл (переговорів, - ред.)", - запевнив Бессент.

Водночас він висловив думку, що санкції адміністрації чинного президента Джо Байдена проти РФ "не були достатньо великими".