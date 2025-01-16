Кандидат у міністри фінансів США Бессент заявив, що підтримає посилення санкцій проти РФ, якщо Трамп погодить це
Кандидат обраного президента США Дональда Трампа на пост міністра фінансів Скотт Бессент заявив про готовність підтримати посилення санкцій проти Росії, аби посадити Москву за стіл переговорів
Про це повідомляє CNBC і The Hill.
Кандидат у міністри фінансів уточнив, що особливо посилення обмежень стосується російських нафтових компаній
"Якщо будь-які чиновники в Російській Федерації спостерігають за цим слуханням щодо підтвердження, вони повинні знати: якщо мене підтвердять і якщо президент Трамп попросить в межах своєї стратегії припинити війну в Україні, - я буду на 100% готовий до прийняття санкцій, особливо стосовно російських нафтових компаній, до рівнів, які посадять Російську Федерацію за стіл (переговорів, - ред.)", - запевнив Бессент.
Водночас він висловив думку, що санкції адміністрації чинного президента Джо Байдена проти РФ "не були достатньо великими".
- 16 січня Bloomberg повідомив, що радники Трампа розробляють стратегію санкцій проти Москви, аби сприяти укладанню дипломатичної угоди між Росією та Україною в "найближчі місяці".
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