У перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС до Гази прибули 630 вантажівок з гумдопомогою, - ООН

Про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, з цієї кількості, щонайменше 300 вантажівок направили на північ регіону, де, за інформацією ООН, існує загроза голоду.

У виданні зазначили, що ця поставка відбулася в перший день дії угоди про перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Гутерріш також висловив стурбованість щодо потенційної анексії Західного берега річки Йордан Ізраїлем, назвавши це "найсерйознішим порушенням міжнародного права". Він засудив недавні заяви ізраїльських чиновників, які натякали на можливість такого кроку.

"Я глибоко стурбований екзистенційною загрозою цілісності та нерозривності окупованої палестинської території Гази і Західного берега", - заявив він, посилаючись на "ізраїльські адміністративні зміни" за останні два роки.