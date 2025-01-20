У перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС до Гази прибули 630 вантажівок з гумдопомогою, - ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив на засіданні Ради Безпеки, що понад 630 вантажівок з гуманітарною допомогою доставлено до сектору Гази
Про це повідомляє The Times of Israel.
За його словами, з цієї кількості, щонайменше 300 вантажівок направили на північ регіону, де, за інформацією ООН, існує загроза голоду.
У виданні зазначили, що ця поставка відбулася в перший день дії угоди про перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.
Гутерріш також висловив стурбованість щодо потенційної анексії Західного берега річки Йордан Ізраїлем, назвавши це "найсерйознішим порушенням міжнародного права". Він засудив недавні заяви ізраїльських чиновників, які натякали на можливість такого кроку.
"Я глибоко стурбований екзистенційною загрозою цілісності та нерозривності окупованої палестинської території Гази і Західного берега", - заявив він, посилаючись на "ізраїльські адміністративні зміни" за останні два роки.
- 19 січня набула чинності угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мали звільнити у перший день. Перемир'я передбачає припинення бойових дій, надсилання допомоги до Гази та звільнення 33 із майже 100 ізраїльських та іноземних заручників протягом шеститижневого першого етапу в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів, яких утримують в ізраїльських в'язницях.
- Того ж дня ХАМАС повернув трьох ізраїльських заручниць — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорону Штайнбрехеру — Міжнародному комітету Червоного Хреста. Обмін відбувся в районі коридору Нецарім. Натомість Ізраїль повернув 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди про перемир'я.
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