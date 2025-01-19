ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць

Про це повідомляє The Times of Israel.

Офіційні представники Ізраїлю поки що не підтвердили цю інформацію.

3 רכבי הצלב האדום בתנועה לחבירה pic.twitter.com/94hqxagroa — Or Heller אור הלר (@OrHeller) January 19, 2025

Тим часом Армія оборони Ізраїлю заявила, що вертольоти ВПС готові оперативно забрати заручників, які мають бути звільнені з сектора Газа.

Після первинної перевірки на військовому об'єкті поблизу кордону, заручників доставлять до лікарень. Родичі вже відправили особисті речі, які чекають на них у гелікоптерах.

Що відомо про трьох ізраїльських заручниць

Сьогодні ХАМАС має звільнити трьох ізраїльських заручниць, серед яких 24-річна Ромі Гонен, 28-річна Емілі Дамарі і 31-річна Дорон Штайнбрехер.

Емілі Дамарі має подвійне громадянство Великої Британії та Ізраїлю.

У біографічній довідці, опублікованій її родиною на Форумі заручників і зниклих безвісти, йдеться про те, що "7 жовтня вона була викрадена зі свого будинку у Кфар-Азі разом зі своїми друзями Галі і Зів Берманом, які залишаються в полоні, і Дороном Штайнбрехером".

Дорон Штайнбрехер працює ветеринарною медсестрою.Вона була захоплена 7 жовтня 2023 року в кібуці Кфар-Аза.

"Її сім'я описує її як віддану тітку, яку особливо люблять її племінники. Її батьки - Роні і Симона, у неї є сестра Яміт і брат Дор", - йдеться в довідці.

Ромі Гонен була взята в заручники на фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року.

У біографічній довідці, опублікованій її сім'єю на Форумі заручників і зниклих безвісти, вона описується наступним чином:"24 роки, живе у Кфар Врадім. Любить танцювати, подорожувати та насолоджуватися життям. Друзі та сім'я описують її як енергійну, веселу, орієнтовану на сім'ю та сповнену життя".