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ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць

Марія Науменко
19 січня, 2025 неділя
17:16
Світ Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо

ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорону Штайнбрехеру — Міжнародному комітету Червоного Хреста. Передача відбувається в районі коридору Нецарім

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Офіційні представники Ізраїлю поки що не підтвердили цю інформацію. 

Тим часом Армія оборони Ізраїлю заявила, що вертольоти ВПС готові оперативно забрати заручників, які мають бути звільнені з сектора Газа.

Після первинної перевірки на військовому об'єкті поблизу кордону, заручників доставлять до лікарень. Родичі вже відправили особисті речі, які чекають на них у гелікоптерах.

Що відомо про трьох ізраїльських заручниць

Сьогодні ХАМАС має звільнити трьох ізраїльських заручниць, серед яких 24-річна Ромі Гонен, 28-річна Емілі Дамарі і 31-річна Дорон Штайнбрехер. 

Емілі Дамарі має подвійне громадянство Великої Британії та Ізраїлю. 

У біографічній довідці, опублікованій її родиною на Форумі заручників і зниклих безвісти, йдеться про те, що "7 жовтня вона була викрадена зі свого будинку у Кфар-Азі разом зі своїми друзями Галі і Зів Берманом, які залишаються в полоні, і Дороном Штайнбрехером".

Дорон Штайнбрехер працює ветеринарною медсестрою.Вона була захоплена 7 жовтня 2023 року в кібуці Кфар-Аза.

"Її сім'я описує її як віддану тітку, яку особливо люблять її племінники. Її батьки - Роні і Симона, у неї є сестра Яміт і брат Дор", - йдеться в довідці.

Ромі Гонен була взята в заручники на фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року.

У біографічній довідці, опублікованій її сім'єю на Форумі заручників і зниклих безвісти, вона описується наступним чином:"24 роки, живе у Кфар Врадім. Любить танцювати, подорожувати та насолоджуватися життям. Друзі та сім'я описують її як енергійну, веселу, орієнтовану на сім'ю та сповнену життя".

  • У неділю, 19 січня, набула чинності угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мають звільнити сьогодні.
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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