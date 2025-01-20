У Defense Express розповіли про вибухи в Казані та про інші військові об’єкти в регіоні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ну, взагалі Казань - це великий виробничий хаб, який є у держави-агресора. Казанський авіаційний завод імені Горбунова - це завод, який виробляє, модернізує і ремонтує стратегічні бомбардувальники типів Ту-22М3, Ту-160. Це є дуже важливим, дуже показовим, тому що продовжується якраз робота Сил оборони України зі зменшення стратегічного військового потенціалу держави-агресора, зокрема, в частині авіаційної складової сил ядерного стримування. І це якраз в ряду після того, як були нанесені раніше удари по радіолокаційних станціях раннього попередження, по запасах пального для стратегічних бомбардувальників у Енгельсі, зараз цей завод", - сказав він.

Валерій Рябих зауважив, що окрім авіаційного, в Казані є вертолітний та пороховий заводи, продукцію яких Росія використовує у війні проти України.

"Але не лише цим заводом багата казанська земля, також тут розташований Казанський вертолітний завод, на якому виготовляються гелікоптери військові, в тому числі, які використовує Російська Федерація у війні проти України. Крім того, в Казані є пороховий завод - це такий собі державний казенний пороховий завод, на якому виготовляють вибухові речовини і порохи для, в першу чергу, авіаційних боєприпасів. Також продукція цього заводу використовується для ракет і авіаційних бомб, які Російська Федерація, в тому числі, використовує для того, щоб тероризувати українців", - зазначив він.

Військовий експерт наголосив, що удар на таку відстань і по цьому промисловому вузлу має як велике військове значення для зменшення потенціалу противника, так і несе психологічний тиск на ворога: "Тому що на території держави-терориста стає все менше і менше територій, які можуть себе вважати такими, що відсторонені ніби від цієї несправедливої війни проти України. І ця війна вже, ну, цілком прямує до них у домівку", - зауважив Валерій Рябих.