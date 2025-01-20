Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чи скасує Трамп санкції Байдена проти Росії
OPINION

Чи скасує Трамп санкції Байдена проти Росії

Віктор Каспрук
20 січня, 2025 понедiлок
18:07
Погляд

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена запровадила найбільший за увесь час  пакет санкцій

Зміст

Він  спрямований на нафтогазові доходи Російської Федерації, і може дати Києву та команді Дональда Трампа важелі впливу для досягнення угоди з Москвою щодо миру в Україні. Але зараз чимало експертів вдаються в питання, чи не зніме Дональд Трамп хоча б частину санкцій проти Російської Федерації в обмін на тимчасове припинення або замороження воєнних дій Москви в Україні.

Новий президент США, звісно, може розпочати певні переговори з Росією щодо часткового зняття санкцій в обмін на призупинення воєнних дій під час переговорів з режимом Путіна. Але чи зможе їх завершити? Оскільки йому потрібна буде допомога Європи в знятті санкцій з Російської Федерації, а це зараз виглядає проблематично.

Не можна сказати, що Росія не відчуває падіння доходів з-за накладених на неї попередніх санкцій, проте досі Москві шляхом позаекономічних маніпуляцій, поки що вдавалося применшити їхній тиск не пересічних росіян. 

Тепер єдиний вихід вплинути на Кремль — підштовхнути інфляцію до такого рівня, щоб економічний тиск на свій сімейний бюджет вповні відчував пересічний російський споживач.  

Варто зазначити, що більша частина заморожених резервів Росії перебуває в європейських банках. І Європейський Союз тут відіграє велику роль та може самостійно прийняти рішення не скасовувати санкції. Хоча чим менше країн беруть участь в їх запровадженні, тим менш ефективними вони є. Однак найефективнішими точками тиску на Москву є фінансові санкції, і більшість із них контролюються Сполученими Штатами.

Якщо говорити про ефективність накладених на Росію санкцій, то тут все залежить від того, якими є критерії  визначення їх успішності. Для тих, хто визначає успіх як перешкоджання здатності РФ отримати ще більше ресурсів для ведення війни, вони досягли успіху. Якщо визначенням було завершення війни, то, очевидно, вони не досягли своєї мети. Оскільки санкції – це не засіб, який виправляє все. Вони є одним з інструментів у дуже обмеженому наборі механізмів  відповіді, який не включає пряме військове залучення в російсько-українську війну.

Читайте також: Підтримуючи Україну, Європа дбає про власну безпеку

Колективний Захід не повністю врахував попереднє накладання санкцій на Північну Корею та Іран. Попри те, що росіяни потерпають від них економічно, але завдання шкоди економіці країни ще зовсім не означає заподіяння збитків тоталітарним правителям. Саме на це й розраховує Путін, думаючи, що санкції не зачеплять його особисто та російські правлячі еліти.

А поріг довготерпіння в населення Росії настільки високий, що потрібно ще багато зробити для того, щоб воно нарешті вийшло на вулиці Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст Російської Федерації. Тому навряд чи можна стверджувати, що стимулювання санкціями погіршення економічного стану пересічних росіян, здатне поки що істотно вплинути на владні повноваження тоталітарного путінського режиму.

Половинчасті санкції, які досі приймалися щодо Росії, Північної Кореї та Ірану, створювали у керівництва Сполучених Штатів та держав об’єднаної Європи ілюзію, що вони чинять великий тиск на ці диктаторські режими. Хоча насправді вони не змогли кардинальним чином вплинути на них. Оскільки постійно залишали шпаринки, скрізь які Путіну, Кім Чен Ину та іранським аятолам, великою мірою, вдавалося їх обходити, чи частково пом’якшувати їхню руйнівну дію.

Читайте також: Рубіо розуміє справжню мету Путіна

Дехто з тих на Заході, хто уповноважений приймати рішення, пояснюють половинчастість прийнятих там рішень небажанням провокувати збільшення конфронтації з Москвою. Хоча як саме Росія могла зайняти ще більш жорстку позицію щодо України? Це не режим Путіна атакує цивільні цілі 100 ракетами? Не він націлився на дитячу лікарню в Києві? Не він морив голодом, мордував та катував   українських військовополонених? Не говорячи вже про злочинне викрадення десятків тисяч українських дітей та надзвичайно жорстоке поводження з мирним населенням на окупованих територіях. Загарбники вже давно творять безмежів’я на українських землях, і цього не можна не бачити.

Звісно, що в резерві у Москви, якщо їй так потакати й далі та чекати на те, що ще може спасти на думку володарю Кремля, залишається використання ядерної зброї, сибірської виразки, холери, віспи та бубонної чуми. Зразки яких "миролюбні росіяни" й далі продовжують нащось зберігати в закамарках своїх таємних лабораторій. Та й раптове поширення коронавірусу по всьому світу, дивним чином схоже на застосування біологічної зброї проти існуючої людської цивілізації.

Санкції не працюють, як очікувалося, тому що Росія знайшла альтернативних партнерів, найбільшим із яких став комуністичний Китай. Його лідер Сі Цзиньпін неприховано очікує повного ослаблення Російської Федерації, і, зрозуміло, що вичікує, коли Росія вже не зможе захистити поки що контрольований нею Далекий Схід та Сибір. Можливості на майбутнє у Москви не є оптимістичними, і Пекін продовжує вести з Кремлем хитру гру, використовуючи війну Росії з Україною як важіль, що мусить похитнути єдність Заходу. Що йому вже частково вдалося, залучивши на свій бік прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

Читайте також: Китай виснажує Росію в Україні

Китай та Індія купують майже 85 відсотків російської нафти, таким чином підживлюючи воєнну економіку Путіна. Не припинивши ці незаконні енергетичні оборудки з Росією, неможливо взагалі вважати, що санкційний режим щодо РФ може вплинути на рішення Путіна продовжувати далі його вторгнення в Україну.

Хоча Росія наближає себе до стратегічної поразки. Адже навіть колишній Радянський Союз, перебуваючи на піку своєї військової сили, не зміг окупувати Афганістан. Економіка СРСР не змогла витримати напруги та економічних витрат афганської війни, і тоді Москва змушена була відступити. Чому в Кремлі думають, що в Україні в довготривалій перспективі все піде краще? Росія все одно буде змушена шкутильгати додому зараз або шкандибати додому пізніше. З тією лише різницею, скільки загиблих на цій війні вона ще залишить. Іншого можливого результату в довгостроковій перспективі немає.

Як і не існує жодної причини того, що скасування санкцій проти Росії зараз відповідає стратегічним інтересам або безпеці Сполучених Штатів.  Після того, як Путін порушив Будапештський меморандум, пославши терористичні орди московських загарбників на українські землі, відступ перед кремлівською військовою машиною призведе лише до нових воєн, більшого розповсюдження ядерної зброї та анексії Китайською Народною Республікою Тайваню.

Скасування санкцій проти Росії поставить під загрозу безпеку Сполучених Штатів. І неймовірно тривожно, що Америка ввела лише незначну частину можливих санкцій, які могла застосувати проти Російської Федерації та прихильників Путіна на міжнародній арені. Особливо проти Китаю та Індії, які повинні піддаватися вторинним санкціям кожного разу, коли вони купують російську нафту.

Адміністрація президента США  Дональда Трампа, якщо він дійсно націлений на швидше припинення війни Росії в Україні, мала б піти на те, щоб різко знизити граничну ціну на російську нафту до 40 доларів за барель, конфіскувати "тіньовий флот" Путіна та здійснювати тривалі "регулюючі перевірки" щоразу, коли російські кораблі проходять через західні води.

Читайте також: Ризик для режиму Путіна — Росія залишиться без резервів і коштів на війну

Захід не мусить дозволяти російській дезінформації обдурювати себе, військова машина Путіна може бути поставлена на коліна лише за декілька місяців, якщо проти Індії та Китаю будуть належним чином застосовані санкції за допомогу Росії. Зробіть так, щоб санкції спрацювали – завдайте шкоди нафтогазовому бізнесу Росії. Без обслуговування старих свердловин і розробки нових путінській злочинній камарильї не вдасться хоч якось тримати свою економіку на плаву.

Нинішні санкції повинні бути ще посилені шляхом агресивного застосування. Попри офіційну процентну ставку в Росії у 21 відсоток, реальна ставка набагато більша. До цього додається падіння рубля, який став віртуальним та неконвертованим. Ці економічні фактори чітко вказують, що Росія не може дозволити собі вести тривалу війну на виснаження. Російська Федерація має економіку в 1/20 розміру економік США та ЄС разом взятих, і Захід має силу зламати хребет путінському режиму.

Подібне сталося 33 роки тому, коли Радянський Союз розпався, намагаючись конкурувати з видатками на оборону з державами-членами НАТО. До чого ще додалися наслідки катастрофічної для СРСР війни в Афганістані.

Суттєве збільшення військової допомоги Україні призведе до подібного результату, включаючи усунення Путіна. На цьому війна закінчиться й Україна збереже свою територіальну цілісність. Росія слабшає на наших очах, а заклики деяких нинішніх і майбутніх лідерів іноземних держав до "договірної капітуляції" України, слід просто ігнорувати.

Мета санкцій полягає в тому, щоб зробити війну настільки дорогою, щоб вона стала для Путіна повним провалом. Російський диктатор припинить її та розпочне переговори про врегулювання тільки тоді, коли побачить, що подальше затягування війни призведе до повного краху його режиму.

Умиротворення рідко буває успішною стратегією. Тому  єдиний спосіб, у який президент Дональд Трамп має скасувати санкції, це якщо Росія виведе всі війська з України, поверне захоплені землі та погодиться з тим, що Україна є суверенною державою. А як тільки це буде зроблено, Україна має отримати членство в НАТО. Трамп не повинен поступатися Путіну ні на сантиметр.

Якщо ж Трамп відмовиться від України та скасує санкції, які підтримують боротьбу українців за існування своєї держави, він увійде в історію як один із найбільших невдах. Санкції мають бути посилені та різко збільшені, щоб російсько-українська війна якнайшвидше закінчилася.

Нині Дональд Трамп стоїть перед чи не найбільшим викликом у своєму житті. Адже якщо він допоможе Україні відновити свій контроль над усіма окупованими Москвою українськими територіями, чим посприяє її перемозі  у війні з Російською Федерацією, то увійде у світову та американську історію на рівні з одним з найкращих президентів Сполучених Штатів – Рональдом Рейганом.

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Європа
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Мирослав Гай
19 січня, 2025 неділя
Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.67
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
18:21
Ексклюзив
Дональд Трамп
Команда Трампа рухатиметься в фарватері "плану Келлога", - політолог Денисенко
18:15
Інтерв’ю
Олександр Кучерук
Цинік і гравець. Історик Олександр Кучерук про людину, до якої багато питань - Володимира Винниченка
18:08
Литва прапор
БПЛА і тепловізори: в Україну надійшла військова допомога від Литви
18:08
Оновлено
Інавгурація Трампа
Інавгурація Трампа: текстова трансляція подій
18:00
Оновлено
байден трамп дебати
"Це між нами": Байден підтвердив, що залишив листа Трампу
17:33
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
OSINT FOR UKRAINE подала до МКС звернення щодо відповідальності російських посадовців за викрадення українських дітей
17:27
Ексклюзив
У Defense Express розповіли про вибухи в Казані та про інші військові об’єкти в регіоні
17:11
ТУ-160 росія
Defense Express: РФ не здатна будувати нові Ту-160 і Ту-22М3, тому використовує радянські заготовки
17:07
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія
16:51
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський в молитві перед інавгурацією Трампа побажав йому мудрості
16:50
Ексклюзив
окупанти
Від Маріуполя до Бердянська - військова база з підготовки нових штурмових підрозділів РФ, - Андрющенко
16:46
Оновлено
"Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені": до Києва приїхав спікер парламенту Литви Скверняліс
16:31
З початку доби на фронті сталося 64 боєзіткнення, з них 29 на Покровському напрямку
16:18
путін
Путін заявив, що РФ відкрита до діалогу з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні
16:08
OPINION
Маск розривається між MAGA і MEGA
16:03
Василь Ломаченко
Ексбоксер і депутат держдуми Валуєв заявив, що "в разі загрози" РФ готова надати Ломаченку прихисток
16:02
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Житло, авто, бізнес після війни: адвокат Филипець про соцпакет, який привабить молодь на військову службу
15:46
у Санкт-Петербурзі спалили локомотив
У Санкт-Петербурзі спалили локомотив, який забезпечував логістику окупантів, - ГУР
15:42
Придністров'я
Самопроголошене Придністров'я погодилось отримувати газ через Молдовагаз
15:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:30
туман
Без опадів, але можливий туман: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 21 січня
15:17
Правоохоронці затримали екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив СЗЧ підлеглих
15:09
Своєю бездіяльністю дозволили росіянам захопити частину Харківщини: ДБР спільно з СБУ затримали трьох екскомандирів ЗСУ
15:07
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець
14:09
військові КНДР
The Wall Street Journal: Усередині елітного українського підрозділу: місія із захоплення північнокорейського солдата
14:09
Японський волонтер Цучіко
Японський волонтер Цучіко, який допомагає Харкову, прагне отримати реєстрацію в Україні: Терехов пообіцяв продовження дозволу
14:05
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Як отримати від ТЦК два місяці на збори: пояснює адвокат Филипець
14:00
OPINION
Трамп тестує нову тактику спілкування з Путіним
13:56
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджений обʼєкт інфраструктури
13:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"
13:21
Огляд
Дональд Трамп
Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента
13:16
Єменські хусити заявили про припинення атак на судна у Червоному морі: є виняток
13:07
Латвія
У Латвії планують заборонити росіянам та білорусам працювати в управлінні критичною інфраструктурою
13:03
Огляд
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі пішов з боксу, а прихильник України Двалішвілі побив росіянина в UFC. Головні новини світового спорту за тиждень
13:00
Ексклюзив
Адвокат Филипець: деякі юристи своїми висловлюваннями шкодять обороноздатності держави
12:46
мобілізація
У ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базової військової підготовки
12:46
Мін'юст
Мін'юст відновив роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ
12:42
Ексклюзив
Олег Рибачук
В деталях плану Трампа немає, але обриси вимальовуються: політик Рибачук щодо можливого формату припинення війни в Україні
12:22
Роберт Фіцо
У Словаччині психіатри й психологи вимагають відставки Фіцо через його поведінку
12:10
електроенергія
Споживання електроенергії знижується: ситуація в енергосистемі на 20 січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV