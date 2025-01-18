Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Ризик для режиму Путіна - Росія залишиться без резервів та коштів на війну
OPINION

Ризик для режиму Путіна - Росія залишиться без резервів та коштів на війну

Віталій Портников
18 січня, 2025 субота
08:58
Погляд

Агенція Bloomberg повідомляє, що резерви Фонду національного добробуту Російської Федерації за три роки великої російсько-української війни скоротилися аж на 57%. Зараз у фонді залишилося тільки 37 млрд американських доларів

Зміст

Отже, до кінця 2025 року, якщо Росія з такою ж інтенсивністю буде витрачати гроші на продовження російсько-української війни та підтримання хоча б якогось рівня соціальних стандартів РФ, то у Фонді національного добробуту взагалі закінчаться гроші. І це означатиме, що з початку з 2026 року Росія буде змушена жити виключно на ті гроші, які вона зароблятиме від продажу нафти та газу, що досить ризиковано для режиму Володимира Путіна.

І в цій ситуації Москва буде залежати, по-перше, від нафтових цін на світовому ринку, а друге - від стелі нафтових цін, які для неї можуть бути встановлені Заходом, якщо продовжиться російсько-українська війна.

Третє – від санкцій проти російських енергетичних гігантів, що вже були запроваджені чинною американською адміністрацією та можуть підтримуватися чи посилюватися новою адміністрацією Дональда Трампа. Відомо, що новообраний президент є прихильником розвитку американського нафтогазового сектору і йому не потрібні конкуренти.

Четверте – від того, наскільки буде ефективним так званий тіньовий флот РФ, тобто всі ці танкери, на які США вже почали накладати санкції. А ці санкції своєю чергою примушують такі країни як Китай чи Індію, які сьогодні головні споживачі російської нафти, відмовлятися від отримання сировини саме з цих танкерів. Таким чином РФ потрібно буде відшукувати нові й нові можливості, щоб постачати нафту до "країн третього світу" так званого Глобального Півдня.

П'яте - багато що буде залежати від того, наскільки Європа і далі буде готова отримувати російський скраплений газ. Тут є вже реальні проблеми, що пов'язані із готовністю європейських країн остаточно відмовитися від енергетичного співробітництва з РФ.

Ми прекрасно розуміємо, що в цій ситуації, виключно на зароблені гроші, можна не отримати соціальну стабільність в Росії, навіть якщо буде припинена російсько-українська війна. А найголовніше, що тут неможливо нічого спланувати, бо зараз російський бюджет може спиратися як на очікувані нафтові доходи, так і на гроші Фонду національного добробуту. Тобто в очікуванні, - якщо нафтові доходи не будуть такими значними, як це передбачено у державному бюджеті РФ, можна буде замістити частину тих грошей, яких не вистачає, резервами.

Без резервів на Росію очікують проблеми, які можна порівняти із проблемами Радянського Союзу в останню епоху його існування та перше десятиріччя так званої російської незалежності. "Епоха Бориса Єльцина", яку Путін намагається видати населенню за так звані "кляті 90-ті" не тільки, тому що це був час умовної "російської демократії", а ще й тому, що це був час стрімкого збідніння російського населення саме через відсутність резервів та низьких нафтових цін.

І тут виникає досить просте питання - що в такій ситуації буде робити Путін з російсько-українською війною? Чи буде він її продовжувати до того моменту аж поки остаточно не зникнуть гроші у Фонді національного добробуту, а потім дбатиме про перемир'я у цій війні? Чи він буде бажати заздалегідь закінчити війну, використовуючи зміну влади у США та готовність нового американського президента Дональда Трампа до контактів з Кремлем?

Звісно, на це питання немає точної відповіді, тому що ми собі не дуже уявляємо, що відбувається в голові російського президента і як він сам оцінює реальний рівень резервів у Фонді національного добробуту. Адже в агенції Bloomberg можуть вважати, що грошей не вистачить вже у 2026 році.

Путін може сподіватися, що резервів може вистачити й на 2025, і 2026, відповідно, із закінченням війни можна просто почекати, щоб поставити крапку на боротьбі з Україною на більш пільгових умовах, ніж ті, які зараз можна видурити у Трампа. Скажімо, окупувати ще якусь частину української території, до чого і прагне Путін у поточний момент.

Але, якщо оцінки агенції Bloomberg збігаються з оцінками кремлівських економістів і акцептуються російським президентом, то можна зробити висновок, що Путін буде шукати можливостей призупинення війни з Україною вже цього року і що саме про це може йти мова на його перемовинах з Дональдом Трампом, якщо така зустріч невдовзі відбудеться.

Ми прекрасно розуміємо, що в умовах поки у Росії є певні резерви, Путін може виступати з ультимативними умовами, сподіваючись, що ці умови будуть акцептовані американською стороною. Про ці умови також повідомляла сама агенція Bloomberg, коли розповідали, що Путін сповнений рішучості залишити за собою контроль над окупованими територіями України, а також домогтися гарантій щодо постійного нейтрального статусу нашої країни, зменшення її армії та озброєння, які Україна буде отримувати від країн Заходу після того, як призупиниться гаряча фаза російсько-українського конфлікту.

Якщо погодитися з тим, що Путін думає про такі умови, маючи на увазі саме стан російських фінансів, тоді ситуація виглядає достатньо логічною. Путін розуміє, що у наступні роки йому буде важче підтримувати той рівень конфлікту, який існує сьогодні, і готовий до призупинення боротьби для того, щоб перетворити Україну на державу, яка нездатна самостійно опиратися російській агресії, яка змушена буде відмовитися від контролю за власними територіями, яка погодиться зі спільними висновками президентів США та РФ щодо шляхів припинення конфлікту, розв'язаного Кремлем.

І в цій ситуації вийде, що Путін, який насправді зацікавлений у збереженні ресурсів, насамперед фінансових, та у призупиненні війни, зможе свою невигідну позицію перетворити на вигідну, дякуючи саме цій позиції щодо закінчення російсько-української війни, яку може займати нова американська адміністрація.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
газ
Радянський Союз
Володимир Путін
Європа
Захід
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
Економіка
переговори з РФ
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Українські військовополонені
Автор Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
У РФ "суд" виніс вироки сімом українським військовополоненим, які брали участь у Курській операції
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+2.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
09:27
Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"
09:18
Оновлено
Росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю: 4 людини загинули
09:06
ППО, ЗСУ
Сили ППО збили 2 балістичні ракети і 24 БПЛА ворога
08:33
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у Києві та Запоріжжі повідомляють про вибухи, є загиблі та поранені
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 174 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 штурмів
08:10
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах: трагедія, що забрала життя 14 людей
08:01
OPINION
Чи мобілізує Трамп 18-річних
08:00
Інтерв’ю
Aнтон Богданович
Як тільки про війну перестають говорити в новинах, підтримка України падає, – представник української громади в Австралії Антон Богданович
07:29
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні Росія втратила 1340 військових
07:00
Огляд
Радикальне, ідеальне, нетрадиційне – 5 книг про любов і кохання
06:51
Оновлено
корабель рф
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
06:38
Ізраїль
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС
04:43
На фото людина, що працює за комп'ютером
У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах
03:17
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ заявили про атаку дронів на Тульську область: кажуть про загоряння на підприємстві
02:30
Джозеф Байден
Байден пом'якшив вироки 2,5 тис. засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками
01:47
Ілюстративне фото
Нацспротив: на ТОТ Луганщини росіяни забрали 18 тис. га земель в українців, які не отримали паспорт РФ
01:05
Покровськ
Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували
00:31
Бійці 48-го штурмового батальйону заявили про зняття командира Іслямова з посади
2025, п'ятниця
17 січня
23:37
Оновлено
ППО
Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів. У Румунії знайшли уламки дронів
23:28
Молдова ЕС
Молдова застосує механізм ЄС для боротьби з енергокризою
22:55
У Дії оголосили про тимчасове припинення роботи низки послуг через технічні роботи
22:45
Мінстратегпром
Мінстратегпром оновив критерії для оборонних підприємств, які здійснюють бронювання працівників
22:27
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску програв суд про скасування результатів виборів
22:03
Роберт Фіцо
"Окрім дитячого запрошення до Києва ніяк не відреагував": Фіцо згадав у розмові з Шольцом ймовірну зустріч із Зеленським
21:42
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступного тижня сформується позиція, коли весь світ вимагатиме від Путіна припинити агресію, - ексголова СБУ Наливайченко
21:32
Володимир Зеленський
Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки
21:21
"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва
20:55
Договір про забудову київського ботанічного саду Гришка розірвуть, - КМВА
20:53
У Києві відкрили посольство Албанії
20:31
Популяризував українську культуру: у віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак
20:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти застосовують тактику "на живця" для штурмів, Путін готує велику приховану мобілізацію через масштабні втрати окупаційної армії. Колонка Сергія Згурця
20:03
OPINION
блог Ніка Нікалео
Безтурботне життя на соціалці у Бельгії. Яка його вартість і хто за це платить
20:00
конгрес США
Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду
19:56
Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели в Мінську
Під Бахмутом загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева
19:53
У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року
19:51
Огляд
Смерть Путіна
Візуалізувати "Смерть Путіна": що подивитися на вихідних
19:42
танкер Eventin
Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ
19:38
В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю
19:29
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 4 людини загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
19:17
США Україна
Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу США Україні у розробці дронів нового покоління, - NYT
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV