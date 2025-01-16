Цей кабель сполучає литовську Клайпеду зі шведським містом Нібро. За попередньою інформацією, розрив здійснив китайський корабель Yi Peng 3.

Це вже третій такий випадок за останні 20 днів.

Буквально два свіжих випадки:

3 січня китайське судно розірвало кабель системи, що забезпечує звʼязок між Тайванем та США;

25 грудня танкер, яким Росія транспортує свою нафту, розірвав енергетичний кабель між Естонією та Фінляндією.

До цього, ще в листопаді 2024 року, у Балтійському морі були й інші інциденти з розривами інтернет-кабелів (між Литвою та Швецією, Фінляндією та Німеччиною).

Однак остання активність в Балтиці з розривами електрокабелів викликає неабияку стурбованість з приводу все більшого занурення світу в тотальний світовий конфлікт.

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Адже атака інтернет-кабелів — це, звісно, важливо, але, по суті, легко розв'язувана проблема. Такі атаки мають здебільшого інформаційний ефект.

Пошкодження силового кабелю, який транспортує електроенергію — це зовсім інше питання.

Саме така інфраструктура зараз найбільш необхідна для Литви. На 8 лютого 2025 року заплановане остаточне відключення Литви від так званої БРЕЛЛ. Це абревіатура з перших букв союзу Білорусі, Росії, Естонії, Литви та Латвії. БРЕЛЛ - це енергетичне кільце, яке зʼєднує енергетичну інфрастуктуру цих пʼяти країн.

У межах цього кільця забезпечуються перетоки електроенергії в разі надлишку генерації або ж аварійних ситуацій. У серпні 2024-го Литва, Латвія та Естонія оголосили, що виходять з БРЕЛЛ. Відтоді й почалися диверсії.

Оцініть цю тонку асиметричну гру від росіян. Вони роблять, здавалося б, маленькі прикрості, які у світовому масштабі не будуть розцінені глибоким занепокоєнням. Але водночас ці маленькі прикрості здатні призвести до гуманітарних проблем. Гібридна війна у всій її "красі".

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Вихід Литви із БРЕЛЛ створює для самої Росії низку важко розв'язуваних проблем. Зокрема, це ізоляція Калінінградського анклаву, який під'єднаний до ЄЕС (єдиної енергетичної системи Росії) через Балтію. Після виходу з БРЕЛЛ лінії електропередач постачання енергії до Калінінграда мають перейти до європейської системи. Тому росіяни намагаються максимально відтягнути або заморозити процес інтеграції енергопостачання між країнами Балтії та ЄС.

Тому немає жодного сумніву: за пошкодженням інфраструктури стоїть Росія. У китайському судні, яке позавчора розірвало кабель, капітан — росіянин.

Та є в цих диверсіях, вочевидь, і китайський слід. Зокрема, ще у 2020 році китайські інженери розробили дешевий і ефективний пристрій для розрізання кабелів, який монтується на якорі. Окремий матеріал про цей винахід випустив американський Newsweek.

Світ значно ближче до глобальної війни, ніж це здається на перший погляд.

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Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик

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