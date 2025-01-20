"День змін": Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
Президент України Володимир Зеленський 20 січня привітав новопризначеного лідера США Дональда Трампа зі вступом на посаду
Про це він написав у Х.
"Вітаю президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на вирішення багатьох проблем, включаючи глобальні виклики", - заявив Зеленський.
Він назвав Трампа "рішучим", а його оголошена політика "Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є пріоритетом.
"Це століття формується прямо зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб воно стало великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки", - додав президент України.
Пізніше у вечірньому зверненні Зеленський побажав успіху Трампу та Америці, висловивши готовність до співпраці заради миру.
"Він сильна людина. Я бажаю успіху Президенту Трампу, всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру – справжнього миру. Це шанс, яким потрібно скористатись", - сказав він.
- 20 січня у Вашингтоні відбувається інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням!
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