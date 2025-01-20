Чому бізнесмени обурилися можливими змінами до КПК: пояснює адвокат Ткаченко

Про це розповів адвокат Радослав Ткаченко в етері "Еспресо".

Тиск правоохоронців на бізнес – велика проблема, з якою стикаються підприємці, через що блокують їх активи, арештовують майно. Як наслідок, підприємства не можуть сплачувати податки і забезпечувати робочі місця. КПК передбачає ряд гарантій, які запобігають зловживанням з боку правоохоронних органів, зокрема, строковість кримінальних проваджень. Проте сьогодні цю норму хочуть скасувати, каже Ткаченко.

"Якщо строк досудового розслідування закінчується, провадження має бути закрите, і тиск на підприємців припиняється. Але тепер є пропозиція внести зміни до кримінально-процесуального законодавства і скасувати норму, яка передбачає можливість закрити кримінальне провадження після закінчення строку розслідування. Це викликає обурення бізнес-спільноти, оскільки кримінальні провадження можуть стати вічними. Це означає, що арешти майна, обшуки і блокування рахунків можуть стати постійними", - пояснив він.

Бізнес-спільнота звертається до законодавців з проханням не підтримувати цей законопроєкт і детально обговорити його з бізнесом. Адже існують ризики, які можуть порушити презумпцію невинуватості та право на захист, зауважив адвокат.

"Ці зміни можуть порушити права звичайних людей. Раніше депутати скасували норму, що встановлювала строки досудового розслідування, якщо нікому не повідомлено про підозру. Тепер можуть існувати вічні кримінальні провадження, у яких нікому не повідомлено про підозру, де може здійснюватися тиск, проводитися обшуки та арештовуватися майно. Це викликає занепокоєння. Нам пропонують скасувати норму, яка передбачає закриття кримінального провадження, у зв'язку зі спливом строку розслідування. Тобто у майбутньому слідчі та прокурори не отримуватимуть процесуальних наслідків, і справа може направлятися до суду поза строком, що потребує додаткового часу для розгляду", - сказав він.

Вдосконалення кримінально-процесуального законодавства важливе, але не шляхом відбирання гарантій, вважає Ткаченко. Реальність показує, що гарантій ніколи не було достатньо для забезпечення рівності між обвинуваченням і захистом. Сторона обвинувачення може хибно тлумачити норми на свою користь, що підтримується судами.

"Найважливіше – змінити правозастосування, зосередитися на тому, як судді мають приймати рішення, як повинні поводитись прокурори і нести відповідальність за свої рішення в рамках кримінальних проваджень. Це має стати фокусом уваги в рамках кримінального судочинства", - резюмував адвокат.