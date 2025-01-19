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OPINION

Чи зможе Україна утримувати величезну армію після війни

Сергій Гузь
19 січня, 2025 неділя
16:02
Погляд блог Сергій Гузь

Президент України заявив, що виступає проти скорочення армії як умови встановлення миру

Зміст

Власне, через брак деталей важко зрозуміти, про яке саме скорочення армії йде мова: людей, озброєнь чи всього разом.

Сподіваюся, що ми ще побачимо ґрунтовний аналіз від фахівців щодо того, як Україні утримувати мільйонну армію після закінчення бойових дій та що мав на увазі президент в деталях. Але кілька питань є вже зараз.

1. До війни армія була в основному контрактна чи професійна (близько 200 000). Тепер майже 1 000 000, більшість з яких були мобілізовані або пішли добровольцями на час війни. Очевидно, що після війни ця більшість захоче демобілізуватися. Ким і в який спосіб їх планується замінити?

2. Мінімально один військовий отримує 20 000 грн на місяць, це без врахування його утримання і так далі. Це, грубо 20 млрд на місяць або 240 млрд на рік.  Плюс ще половина цієї суми на їхнє утримання (харчування, одяг тощо). Тобто, реальна цифра вийде під 400-500 млрд на рік разом з витратами на зброю, навчання цих військ, технічне забезпечення, паливо, електрику (тобто без зброї).

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І чи є впевненість, що влада зможе знайти 1 млн людей на контракти за 20 тис. на місяць, коли зараз зростають зарплати у цивільних професіях?

3. Цей мільйон треба буде розмістити в казармах, збудувати житло для офіцерів та інших. Вони ж не будуть і далі жити в траншеях, землянках чи покинутому житлі. Навіть приблизно не звучать цифри скільки це коштуватиме і звідки візьмуться гроші.

Тобто, є об'єктивні причини, які призведуть до скорочення армії у перспективі в разі укладання якогось миру. І це очевидно не тільки для нас. Тому мені дещо незрозуміло, чому президент каже, що проти скорочення армії?

Джерело

Про автора. Сергій Гузь, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
бюджет
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
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