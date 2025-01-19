Власне, через брак деталей важко зрозуміти, про яке саме скорочення армії йде мова: людей, озброєнь чи всього разом.

Сподіваюся, що ми ще побачимо ґрунтовний аналіз від фахівців щодо того, як Україні утримувати мільйонну армію після закінчення бойових дій та що мав на увазі президент в деталях. Але кілька питань є вже зараз.

1. До війни армія була в основному контрактна чи професійна (близько 200 000). Тепер майже 1 000 000, більшість з яких були мобілізовані або пішли добровольцями на час війни. Очевидно, що після війни ця більшість захоче демобілізуватися. Ким і в який спосіб їх планується замінити?

2. Мінімально один військовий отримує 20 000 грн на місяць, це без врахування його утримання і так далі. Це, грубо 20 млрд на місяць або 240 млрд на рік. Плюс ще половина цієї суми на їхнє утримання (харчування, одяг тощо). Тобто, реальна цифра вийде під 400-500 млрд на рік разом з витратами на зброю, навчання цих військ, технічне забезпечення, паливо, електрику (тобто без зброї).

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І чи є впевненість, що влада зможе знайти 1 млн людей на контракти за 20 тис. на місяць, коли зараз зростають зарплати у цивільних професіях?

3. Цей мільйон треба буде розмістити в казармах, збудувати житло для офіцерів та інших. Вони ж не будуть і далі жити в траншеях, землянках чи покинутому житлі. Навіть приблизно не звучать цифри скільки це коштуватиме і звідки візьмуться гроші.