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Окупаційний "суд" засудив бійця "Азова" до 24 років ув'язнення

Ксенія Золотова
20 січня, 2025 понедiлок
21:18
Війна з Росією

Російський суд у так званій ДНР "засудив" до 24 років колонії суворого режиму бійця "Азова" Руслана Мінагулова нібито за жорстоке поводження з цивільними

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Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

Там заявили, що 4 березня 2022 року командир мінометної батареї військової частини №3057 майор Арсен Дмитрик нібито з метою залякування цивільного населення віддав підлеглим йому військовослужбовцям наказ розстрілювати житлові будинки та соцоб'єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі. 

Росіяни звинувачують Мінагулова начебто той зробив не менше 10 пострілів із міномету 2М12 "Сані" калібром 120 мм. За їхніми словами, внаслідок обстрілу на вулицях 9 Травня та Київська у Маріуполі загинули цивільні жінка та чоловік. 

За словами росіян, Мінагулов буцімто визнав свою провину та покаявся у скоєному.

Бійця "Азову" окупанти звинуватили у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 356 (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених коштів та методів) та пп. "а", "е", "ж" і "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб, вчинене групою осіб загальнонебезпечним способом з мотивів ідеологічної та політичної ненависті).

Окупаційний суд засудив Мінагулова до 24 років ув'язнення з відбуванням у колонії суворого режиму.

  • Окупаційний суд "ДНР" заочно "засудив" до 24 років позбавлення волі командира бригади спеціального призначення "Азов" Дениса Прокопенка з позивним Редіс.

 

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окуповані території
окупанти
ОРДЛО
полк "Азов"
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