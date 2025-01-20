Окупаційний "суд" засудив бійця "Азова" до 24 років ув'язнення
Російський суд у так званій ДНР "засудив" до 24 років колонії суворого режиму бійця "Азова" Руслана Мінагулова нібито за жорстоке поводження з цивільними
Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.
Там заявили, що 4 березня 2022 року командир мінометної батареї військової частини №3057 майор Арсен Дмитрик нібито з метою залякування цивільного населення віддав підлеглим йому військовослужбовцям наказ розстрілювати житлові будинки та соцоб'єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі.
Росіяни звинувачують Мінагулова начебто той зробив не менше 10 пострілів із міномету 2М12 "Сані" калібром 120 мм. За їхніми словами, внаслідок обстрілу на вулицях 9 Травня та Київська у Маріуполі загинули цивільні жінка та чоловік.
За словами росіян, Мінагулов буцімто визнав свою провину та покаявся у скоєному.
Бійця "Азову" окупанти звинуватили у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 356 (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених коштів та методів) та пп. "а", "е", "ж" і "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб, вчинене групою осіб загальнонебезпечним способом з мотивів ідеологічної та політичної ненависті).
Окупаційний суд засудив Мінагулова до 24 років ув'язнення з відбуванням у колонії суворого режиму.
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