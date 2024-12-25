Окупанти в "ДНР" заочно "засудили" командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка до 24 років позбавлення волі

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що Прокопенка нібито визнано винним "у замаху на вбивство двох і більше осіб із мотивів ідеологічної та політичної ненависті, жорстокому насильстві над людьми, жорстокому поводженні з цивільним населенням, застосуванні у збройному конфлікті заборонених засобів і методів, а також в умисному пошкодженні чужого майна, яке спричинило значної шкоди".

"Прокопенку заочно судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Його оголошено в міжнародний розшук", - пишуть окупанти.

Зазначається, що українському командиру призначено покарання у вигляді 24 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

Довідка. Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", Герой України.