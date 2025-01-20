Генератори і дрони: Сили оборони отримали військову допомогу від Латвії

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українські воїни отримали чергову допомогу від народу Латвії — понад 40 повнопривідних автомобілів, які разом із критично важливим вантажем: дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами та зарядними станціями, були доставлені в Україну для 14 бойових бригад, які захищають нашу країну від агресії ворога", - зазначили у відомстві.

У Генштабі підкреслили, що латвійці продовжують підтримувати Україну та обіцяють надавати допомогу доти, поки триває війна, підкреслюючи свою незламну солідарність та готовність допомагати українцям у цей нелегкий час.