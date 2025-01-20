Ексбоксер і депутат держдуми Валуєв заявив, що "в разі загрози" РФ готова надати Ломаченку прихисток
Колишній боксер і депутат російської держдуми Микола Валуєв заявив, що РФ "щедра країна" й може надати українському спортсмену Василю Ломаченку прихисток у разі загрози
Про це повідомляє російське видання sport24.
"На відміну від свого друга Усика, Василь не змінює думку. Росія - щедра країна і цінує сталість поглядів. Думаю, у разі загрози Ломаченко знайде у нас гостинність і турботу", - заявив російський депутат.
Відповідний коментар був опублікований після інформації, що шириться у мережі, про нібито інвестування грошей в ресторан російського бізнесмена від компанії Ломаченка.
Карʼєра Василя Ломаченка
36-річний Василь Ломаченко провів останній бій у травні 2024 року та переміг австралійця Джорджа Камбососа. Загалом у Ломаченка 21 поєдинок, 18 перемог та 3 поразки. Він також був чемпіоном світу в напівлегкій (до 57,2 кг) та другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Є дворазовим олімпійським чемпіоном у категоріях до 57 кг (Пекін-2008) та до 60 кг (Лондон-2012).
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