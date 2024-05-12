Ломаченко нокаутував Камбососа і здобув звання чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Перші два раунди поєдинку пройшли на користь українського боксера. Ломаченко завдавав супернику більше ударів і навіть декілька разів пробивав блок Камбососа.



У наступних двох раундах Камбосос почав частіше відкриватися, однак Ломаченко не збавляв обертів і завдав декількох успішних комбінацій ударів.



Згодом, у п'ятому раунді Ломаченко вдарив у голову Камбососа, австралієць ледь не відправився у нокдаун, але втримався на ногах і продовжив бій без відрахунку рефері. Надалі австралієць намагався відповідати, проте кінцівку раунду активніше провів саме український боксер.



У восьмому раунді Камбосос отримав розсічення брови після удару Ломаченка.



Нарешті в 11-му раунді Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково: спершу відправив у нокдаун, а потім - ще в один, після чого бій було завершено.

У результаті бою переможець з України здобув вакантний титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг).

Ломаченко вперше за чотири роки став чемпіоном світу з боксу, у 2020 році він втратив це звання у поєдинку з Теофімо Лопесом.