Ломаченко - Камбосос: де та коли безплатно дивитись бій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Камбосос - Ломаченко відбудеться в Перті (Австралія). Переможець здобуде вакантний титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг).

Напередодні відбулась церемонія зважування, обидва боксери вклалися у ліміт: Василь Ломаченко – 61,19 кг; Джордж Камбосос – 60,87 кг.

Трансляція бою Ломаченко - Камбосос

В Україні глядачі можуть ексклюзивно переглянути бій Ломаченко - Камбосос на сторінках Top Rank у YouTube і Facebook.

Початок буде ближче до ранку неділі - орієнтовно 5:00.