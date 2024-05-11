Ломаченко - Камбосос: де та коли безплатно дивитись бій
У ніч з 11 на 12 травня відбудеться бій Василя Ломаченка та австралійця Джорджа Камбососа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій Камбосос - Ломаченко відбудеться в Перті (Австралія). Переможець здобуде вакантний титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг).
Напередодні відбулась церемонія зважування, обидва боксери вклалися у ліміт: Василь Ломаченко – 61,19 кг; Джордж Камбосос – 60,87 кг.
Трансляція бою Ломаченко - Камбосос
В Україні глядачі можуть ексклюзивно переглянути бій Ломаченко - Камбосос на сторінках Top Rank у YouTube і Facebook.
Початок буде ближче до ранку неділі - орієнтовно 5:00.
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