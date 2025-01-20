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"Кілька заяв мене просто вбили": міжнародний оглядач Фізер про інавгурацію Трампа

Оксана Ліховід
20 січня, 2025 понедiлок
20:35
Світ Дональд Трамп

Український журналіст-міжнародник Юрій Фізер зазначив, що у 2017 році, під час першої інаугураційної промови, Трамп говорив 16 хвилин, а зараз - пів години, і це було милування собою

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Я багато прочитав книжок про Трампа. Ця його промова вкотре довела, що Трамп є Трампом, він не змінюється. Він починав дуже красиво. Але завершилося це так, як він зазвичай завершує. Десь після половини промови було: який я найвеличніший президент і яку найвеличнішу країну я зроблю", - зауважив Фізер.

За словами журналіста-міжнародника, промова Дональда Трампа була спрямована на його електорат - американців, республіканців, євангелістів, християн, які за нього голосували. Але він також хотів достукатися й до певних демократів.

"Не знаю, чи достукався до них, але кілька його заяв мене просто вбили. Одна з них - про його якусь богообраність, коли на нього намагалися скоїти замах, але Бог його врятував, щоб він врятував Америку. До речі, хотів порахувати, скільки разів люди аплодуватимуть Дональду Трампу, але виявилося, що аплодували майже після кожного речення, і я збився. Нагадаю, що у 2017 році, під час першої інаугураційної промови, Трамп говорив 16 хвилин, а зараз - пів години, і це було милування собою", - наголосив Фізер. 

  • У понеділок, 20 січня, 47-й президент США Дональд Трамп у промові після своєї інавгурації пообіцяв закінчити війни, однак жодного слова не промовив стосовно України.
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Дональд Трамп
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