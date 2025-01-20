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АРМА спрямує арештоване майно на підтримку військових та їхніх сімей

Ксенія Золотова
20 січня, 2025 понедiлок
23:06
Суспільство

20 січня Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало меморандум з Консультативною радою у справах ветеранів, згідно з яким, залучить арештоване майно для підтримки військових і їхніх родин

Зміст

Про це повідомляє пресслужба АРМА

"Метою Меморандуму є консолідація зусиль обох сторін для забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих захисників України та інших осіб, які потребують підтримки", - йдеться у повідомленні.

Основні напрями співпраці:

  • Участь у розробці державної політики щодо соціальних гарантій цих категорій громадян.
  • Удосконалення законодавства для ефективного управління активами, зокрема для реабілітації ветеранів та осіб з інвалідністю, що передбачено законопроєктом №11009.
  • Передача без конкурсів автотранспорту та фортифікаційної техніки на фронт, як це також передбачено законопроєктом №11009.
  • Забезпечення житлом, тимчасовим розміщенням і працевлаштуванням ветеранів та їхніх родин на підприємствах під управлінням АРМА.
  • Організація спільних заходів, досліджень і розробка законодавчих ініціатив.

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що співпраця з Консультативною радою – це не лише робота двох структур, а символ єдності країни навколо своїх героїв.

"Важливо розуміти: за кожним пунктом цього Меморандуму стоїть реальна людина. Це ветеран, який повернувся з фронту і шукає своє місце у мирному житті. Це родина, яка втратила годувальника. Це дитина, яка мріє про гідне майбутнє. І ми маємо зробити все, щоб вони відчули підтримку і, головне, впевненість у тому, що їхній внесок і жертви не були марними", – наголосила вона.

АРМА вже спрямувала на потреби Сил оборони 8 млрд грн, зокрема шляхом купівлі військових облігацій.

Голова Консультативної ради Сергій Куніцин підкреслив важливість спільних зусиль для адаптації захисників України та їхнього соціального захисту.

Першим практичним кроком стало передання листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку щодо невідкладного ухвалення законопроєкту №11009, який дозволить спрощено передавати арештовані санаторії для реабілітації військових.

АРМА та Консультативна рада сподіваються, що ця співпраця стане важливим кроком у підтримці ветеранів та вирішенні соціальних викликів.

  • 8 січня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволить родинам полеглих добровольців отримати одноразову грошову допомогу нарівні з сім’ями загиблих військовослужбовців. Але він потребує правок, розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері Еспресо.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
військові
Війна з Росією
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