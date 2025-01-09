"Потребує коригування": нардепка Савчук про законопроєкт щодо виплат сім’ям загиблих добровольців
8 січня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволить родинам полеглих добровольців отримати одноразову грошову допомогу нарівні з сім’ями загиблих військовослужбовців. Але він потребує правок
Про це розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері Еспресо.
"Вчора ми прийняли досить таки важливий законопроєкт, єдине що його треба буде коригувати. Що стосується добровольців. Ви знаєте, що в перші дні війни у нас було дуже багато хлопців і дівчат, які долучилися як добровольці, і вони загинули, і їхні родини не отримували одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 15 мільйонів, як отримують родини військовослужбовців, а отримували в середньому 1 800 000, і вчора ми проголосували за основу, щоб вони отримували таку ж саму суму", - сказала вона.
Оксана Савчук зазначила, що законопроєкт потребує правок у двох питаннях.
"Єдине, що, можливо, ми би хотіли скоригувати між першим і другим читанням, і це насправді важливо. Це питання, яке стосується двох моментів, перше: визначено тільки період з 24 лютого до 25 березня 2022 року, а в нас були ще добровольчі батальйони, які до середини квітня не переоформилися, а вже виконували бойові завдання. Наприклад, з Київської області вони переїхали на східний напрямок. І тут важливо, щоб ми їх всіх в цьому законі добровольців зберегли. І другий момент: це родини добровольців, які рішенням суду вже отримали рішення щодо цієї виплати, їх теж треба врахувати. Тобто цей законопроєкт вчора був дуже важливий і зараз готую правки до нього", - зазначила вона.
- 8 січня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволить родинам полеглих добровольців отримати одноразову грошову допомогу нарівні з сім’ями загиблих військовослужбовців. "За" проголосували 266 народних депутатів.
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